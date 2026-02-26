La Zarzuela dice que solo a Juan Carlos I le corresponde decidir si regresa a España

La Casa Real ha asegurado este jueves que la decisión sobre el regreso de Juan Carlos I a España es personal y le compete exclusivamente al rey emérito, una posibilidad que se ha suscitado tras la desclasificación de los papeles sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Esa declaración de fuentes del Palacio de la Zarzuela interviene después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresara a primera hora de la mañana su deseo de que el rey emérito regrese a España y de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, señalara que la decisión de volver o no le corresponde exclusivamente a él y a la Casa Real, no al Gobierno y "ni mucho menos al jefe de la oposición".

En su red social de X, y después de que su partido avisara a Zarzuela, el presidente del PP ha señalado que la desclasificación de documentos del 23F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado" y ha expresado su deseo de que el rey emérito vuelva a España.

"La decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España", ha contestado Bolaños, al observar que "viene a España cuando así lo decide".

Una respuesta que no le vale a Núñez Feijóo, que ha pedido después al Ejecutivo que aclare su posición al respecto: "El Gobierno debería decir qué es lo que piensa y aclarar su postura. Lo que no vale es que el Gobierno no tenga opinión; nosotros sí tenemos opinión".

También la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho que el Ejecutivo respetará la decisión que pueda tomar.

Saiz ha puesto en valor la desclasificación como un "ejercicio de transparencia" y para alejar "bulos y rumores malintencionados que querían difamar la figura del rey".

Juan Carlos I, que reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde se trasladó ante una creciente presión por las investigaciones sobre sus finanzas, ha expresado en sus recientes memorias su deseo de regresar a España, adonde se traslada en ocasiones en viajes privados, generalmente a regatas de vela en Sanxenxo (Pontevedra), aunque sin pernoctar en el Palacio de la Zarzuela.

El rey emérito mantiene desde entonces su residencia fiscal en Abu Dabi, de tal modo que no rinde cuentas en España. Y también lleva casi seis años sin percibir la asignación anual que tenía fijada en los presupuestos de la Casa del Rey