Feijóo pide que Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del 23F

El rey Juan Carlos @EFE Victor Lerena

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que sería deseable que Juan Carlos I regrese a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", ha afirmado en X el presidente del PP.

El rey emérito, ha agregado, ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria pero "contribuyó a sostener" la democracia española.