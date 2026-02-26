Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Díaz evita hacer declaraciones en su primera aparición tras anunciar que no será candidata

Efe
26/02/2026 13:41
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado hacer declaraciones sobre su decisión de no volver a presentarse como candidata a las elecciones en su primera aparición pública tras comunicarlo ayer a través de las redes sociales.

Díaz, a la que aguardaban numerosos medios a su llegada a la Escuela de Organización Industrial para participar en el acto de firma del protocolo de acompañamiento a las personas trans en el ámbito de la empresa, no ha querido hablar ni a la entrada al acto ni tampoco a la salida.

Yolanda Díaz anunció ayer que no será candidata en las próximas elecciones generales, previstas en 2027, una decisión "muy meditada", según aseguró en un comunicado y en una grabación que difundió a través de las redes sociales, aunque permanecerá en el Gobierno hasta que termine la legislatura.

Con su salida de la política, se abren varias incógnitas en el espacio a la izquierda del PSOE, empezando por quién va a asumir el liderazgo de la nueva coalición Sumar, que se presentó el pasado 21 de febrero, y de la que por ahora forman parte Movimiento Sumar, IU, los comunes y Más Madrid. Además, la marcha de Díaz podría ser un acicate para que vuelva Podemos.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para encabezar esta nueva coalición es el del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ya se ha descartado.

Al margen de la coalición pero vinculada la idea de abrir el espacio de la izquierda está la vía abierta por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que propone un frente amplio para frenar al PP y Vox.

