Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

"No va a haber sangre, hija mía, no te preocupes": los documentos del 23F desclasificados abarcan desde diálogos de Tejero a notas del CESID

Agencias
25/02/2026 13:53
Antonio Tejero
Antonio Tejero
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los documentos secretos del 23F desclasificados por el Gobierno incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID previas a la asonado, durante el asalto y posteriores.

El Gobierno ha habilitado un acceso a la documentación a través de la página web de Moncloa en la que figuran las 153 "unidades documentales" repartidas por los Departamentos de origen, es decir, los ministerios del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores.

Uno de los primeros que es posible consultar es la transcripción de una conversación entre Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe, y el teniente coronel Tejero, mientras se encontraba en el interior del Congreso.

García Carrés le informa de que "va un regimiento para allá" y le pide que aguante, "que la victoria es para España". "Juanillo, no me hagas propaganda, coño", le responde el teniente coronel, que, nervioso, intercala numerosos tacos en sus contestaciones.

Su interlocutor deja que Tejero hable con su mujer para tranquilizarla: "No hombre, no, no va a haber sangre, hija mía. No te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? ja ja ja", le dice el guardia civil antes de mandarle un beso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El juicio por el apuñalamiento mortal en A Coruña de Yoel Quispe comenzará el 1 de junio
EP
Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo critica la falta de inversiones en Alvedro y la demora en Alfonso Molina
Iván Aguiar
Cedida

El hermanamiento entre A Coruña y Cádiz está más vivo que nunca después de dos décadas
Esther Durán
Yolanda Díaz

Yolanda Díaz no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales
Agencias