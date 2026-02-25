Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Fallece Antonio Tejero, el guardia civil que protagonizó la intentona de golpe del 23F

Efe
25/02/2026 19:34
Antonio Tejero
Antonio Tejero
Archivo El Ideal Gallego
El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Antonio Tejero

"No va a haber sangre, hija mía, no te preocupes": los documentos del 23F desclasificados abarcan desde diálogos de Tejero a notas del CESID

Más información

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

