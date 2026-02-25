El PP pide que se desclasifique el historial médico de Pedro Sánchez y Bolaños acusa a los populares de "bajeza moral"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo intervine durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados EP

La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido este miércoles en el Congreso que se desclasifique el historial médico del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una demanda que ha provocado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la haya acusado de "bajeza moral".

"¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? ¿Presumen de transparencia? Desclasifiquen su historial médico", le ha espetado la diputada a Bolaños, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Visiblemente molesto, el ministro ha afirmado que "cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo".

En su pregunta, Álvarez de Toledo ha recordado que el Gobierno ha desclasificado este miércoles algunos papeles del 23F, un "gran día" para recordar que "los dos golpes de Estado" contra la democracia "fueron indultados por el PSOE": el de Armada en 1988 y el de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras ahora, ha dicho.

La diputada popular ha afirmado que está "completamente de acuerdo" con la visión de Sánchez de que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro en libertad" y que por ello "urge una desclasificación integral del sanchismo", ha sentenciado.

Por su parte, Bolaños ha acusado a la diputada de querer ser una "grande de España" y de haberse quedado en "un señuelo del voto ultraderechista".

"Usted es un activo electoral para el Partido Socialista Obrero Español", ha agregado el ministro