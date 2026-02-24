Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Todos los documentos secretos del 23F se podrán consultar libremente desde este miércoles a mediodía

Agencias
24/02/2026 13:05
 Toda la documentación relacionada con la intentona golpista del 23F hasta ahora clasificada y "que se ha encontrado" será de acceso libre mañana miércoles a mediodía desde la página web de Moncloa, según ha anunciado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de 153 "unidades documentales", ha revelado la ministra, cuya desclasificación acordada hoy por el Gobierno, 45 años después de aquellos acontecimientos históricos, permitirá su libre consulta por parte de investigadores, historiadores, periodistas y cualquier ciudadano interesado.

Su difusión, ya "no supone un riesgo real y presente" y por eso el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha optado por permitir su conocimiento porque, en palabras del propio presidente "la memoria no puede estar bajo llave", ha recordado Saiz.

