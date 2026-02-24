Mi cuenta

España

Siete heridos en el accidente de Adamuz continúan hospitalizados

En los centros sanitarios andaluces se han atendido a un total de 126 personas por el accidente ferroviario

Efe
24/02/2026 18:11
Máquinas y operarios del Adif trabajan en la zona del siniestro en Adamuz |
Máquinas y operarios del Adif trabajan en la zona del siniestro en Adamuz|
Efe
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en los últimos doce días.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

De los seis adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.

Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Vithas Málaga y otro en el Quirón de Huelva.

En los centros sanitarios andaluces se han atendido por el accidente ferroviario a 126 personas, cinco de ellos niños, se han producido 118 altas, y una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente.

