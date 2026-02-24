Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Ortega Smith replica a Abascal y le pide que se plantee si el enfrentamiento es lo más conveniente

Agencias
24/02/2026 12:12
El concejal del Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith
El concejal del Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith ha intervenido como portavoz de Vox en el consistorio pese a haber sido suspendido cautelarmente de militancia y ha replicado al líder del partido, Santiago Abascal, que "algunos tendrán que plantearse si generar división, enfrentamiento" es lo "más conveniente para España y los madrileños".

De esta forma se ha pronunciado Ortega Smith este martes a su llegada al pleno del Ayuntamiento de Madrid flanqueado por los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, también suspendidos de militancia cautelarmente en Vox, para seguir ejerciendo como portavoz del grupo municipal.

El propio Abascal, en una entrevista en Antena 3, se ha referido a la resistencia de Ortega Smith a dejar de ser portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y ha señalado que su desobediencia a la dirección nacional "no es una rebelión, es otra cosa", que no ha especificado, pero que -ha señalado- "no tiene importancia".

El líder de Vox ha incidido en que él ha concurrido a las elecciones para la Presidencia del partido desde 2014 y "siempre había opciones de que se presentaran otras personas". "Pero lo cierto - ha destacado- es que yo he ganado, he elegido un equipo y ese equipo, elegido por la Asamblea de Vox y por los militantes de Vox, es el que manda y el que va a seguir mandando", ha avisado.

Por su parte Ortega Smith mantiene que su "primera preocupación es Madrid y España" e insiste en que "algunos tendrán que plantearse si generar división, enfrentamiento, y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños".

Sobre la situación de los concejales de Vox en el Ayuntamiento madrileño, el concejal ha subrayado: "Algunos tendrán que preguntarse y contestar a los madrileños porqué ante una situación de tanta gravedad en España, con un gobierno de delincuentes y criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, la división y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños".

