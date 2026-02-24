Ortega Smith replica a Abascal y le pide que se plantee si el enfrentamiento es lo más conveniente

El concejal del Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith

El concejal del Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith ha intervenido como portavoz de Vox en el consistorio pese a haber sido suspendido cautelarmente de militancia y ha replicado al líder del partido, Santiago Abascal, que "algunos tendrán que plantearse si generar división, enfrentamiento" es lo "más conveniente para España y los madrileños".

De esta forma se ha pronunciado Ortega Smith este martes a su llegada al pleno del Ayuntamiento de Madrid flanqueado por los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, también suspendidos de militancia cautelarmente en Vox, para seguir ejerciendo como portavoz del grupo municipal.

El propio Abascal, en una entrevista en Antena 3, se ha referido a la resistencia de Ortega Smith a dejar de ser portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y ha señalado que su desobediencia a la dirección nacional "no es una rebelión, es otra cosa", que no ha especificado, pero que -ha señalado- "no tiene importancia".

El líder de Vox ha incidido en que él ha concurrido a las elecciones para la Presidencia del partido desde 2014 y "siempre había opciones de que se presentaran otras personas". "Pero lo cierto - ha destacado- es que yo he ganado, he elegido un equipo y ese equipo, elegido por la Asamblea de Vox y por los militantes de Vox, es el que manda y el que va a seguir mandando", ha avisado.

Por su parte Ortega Smith mantiene que su "primera preocupación es Madrid y España" e insiste en que "algunos tendrán que plantearse si generar división, enfrentamiento, y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños".

Sobre la situación de los concejales de Vox en el Ayuntamiento madrileño, el concejal ha subrayado: "Algunos tendrán que preguntarse y contestar a los madrileños porqué ante una situación de tanta gravedad en España, con un gobierno de delincuentes y criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, la división y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños".