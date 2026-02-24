Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La jueza de la dana pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia investigar a Mazón

Agencias
24/02/2026 14:27
Mazón, en la presentación de ayudas para afectados de la DANA
Mazón, en la presentación de ayudas para afectados de la DANA
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón, que es aforado por ser diputado en Les Corts.

Será ahora el alto tribunal valenciano el responsable de decidir si investiga formalmente al expresident, que dimitió del cargo el pasado 3 de noviembre pero que sigue siendo diputado autonómico, y por tanto aforado y por ello no puede ser investigado por un juzgado de instrucción.

En caso afirmativo, la instrucción pendiente de esta causa penal, en la que se investigan 230 posibles homicidios y lesiones imprudentes, pasaría a desarrollarse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El buque de perforación petrolífera en aguas profundas 'Noble Voyager'

El buque de perforación submarina 'Noble Voyager' viaja de Langosteira a Ferrol para su reparación
Agencias
Lucía Vidal posa en la tienda de Federico Tapia donde realizará el outlet

Todo para los peques a 10, 20 y 30 euros: la tienda sadense que liquida stock en A Coruña
Noelia Díaz
Terrae Dj’s será una de las formaciones gallegas que actúe este 2026 en el Atlantic Pride

El Atlantic Pride volverá a dar protagonismo al talento emergente gallego
Redacción
Inés Rey FEMP

Inés Rey defiende en el 45 aniversario de la FEMP un financiamento local "más justo y eficiente"
Redacción