El nuevo intento de Feijóo y Abascal para pactar gobiernos en Extremadura y Aragón encalla antes de empezar

Feijóo, en primer plano, y Abascal, al fondo, en el Congreso el pasado 11 de febrero Eduardo Parra (Ep)

El nuevo intento de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de pactar los gobiernos de Extremadura y Aragón tras las elecciones autonómicas en ambos territorios ha encallado antes de empezar a andar por las discrepancias en la forma de abordar las negociaciones.

El lunes, las respectivas direcciones nacionales decidieron en sus reuniones retomar el diálogo y parecía que el PP tendría ya más cerca las investiduras de la extremeña María Guardiola y del aragonés Jorge Azcón, ganadores de las elecciones en sus comunidades.

Pero este martes, pasadas menos de 24 horas, la incertidumbre volvió a asomar y las conversaciones están nuevamente amenazadas.

Al líder de Vox no le gustó nada el documento marco para la negociación publicado por el PP el lunes. Es más, lo ve como una “ofensa” y un “error”.

Con especial dureza, Abascal desacreditó el decálogo “lleno de generalidades” propuesto por los populares que, en su opinión, vale para hablar con cualquier partido, afirmó en una entrevista en 'Antena 3'.

“Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domarnos es algo que no es correcto, yo creo que es empezar con mal pie”, advirtió, poniendo la pelota en el tejado del PP y dejando en ‘stand by’ la llamada del domingo de Feijóo a Abascal con el propósito de generar un clima de confianza mutua que permitiera desatascar sus relaciones.

Ambos mantuvieron una conversación telefónica “larga”, “fructífera” y “cordial”, según desveló Feijóo en una entrevista en 'Onda Cero', en la que coincidieron en la necesidad de pactar la gobernabilidad de Extremadura y Aragón, un clima que contrasta ahora con el enfado de Abascal.

Muñoz precisa que se trata de un “embrión” y que han de abordarse cuestiones propias de cada territorio

Así, el Partido Popular no ha entendido el enfado del líder de Vox, según contó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que se mostró “muy sorprendida” por sus palabras.

“Yo le pediría al señor Abascal que no se crea esas etiquetas que le pone la izquierda”, apuntó en el Congreso, confiada en que habrá acuerdo ya que no ve “otra opción”.

La portavoz popular defendió el documento que enfadó a Abascal, aunque precisó que sólo es un “embrión” para las negociaciones y que luego tendrán que abordarse las cuestiones particulares de cada territorio.

Muñoz buscó así rebajar las tensiones, al igual que hizo el diputado de Vox José María Figaredo, quien calificó de “anécdota” el documento del PP, aunque dijo que se sienten “insultados” por que se les pida que los acuerdos que adopten estén dentro de la legalidad.

La realidad, aseguró, es que las negociaciones “seguirán adelante” porque Vox tiene claro que su objetivo es “cambiar la vida de los españoles”.

En su documento, el PP propone el respeto a la proporcionalidad en las urnas, así como a las instituciones autonómicas y a la Jefatura del Estado, y piden que se garantice la estabilidad aprobando los cuatro presupuestos de las legislaturas autonómicas. Los populares inciden además en su “identidad política propia”.