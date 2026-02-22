Sánchez reitera que "España va como nunca" y asegura que merece la pena seguir "hasta 2027 y más allá"

Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña en Castilla y León EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado los datos que avalan el crecimiento económico del país al 2,8 por ciento junto a los casi 22 millones de personas ocupadas tras lo que ha concluido: "España va como nunca y la oposición miente como siempre".

"Cuando me dicen que si merece la pena: merece la pena hasta 2027 y más allá", ha sentenciado el presidente del Gobierno que ha aprovechado un mitin en Ponferrada (León) con motivo de la precampaña electoral en Castilla y León para reivindicar la actividad llevada a cabo por el Gobierno central en la última semana que, según ha recordado, comenzó el lunes con la firma con los sindicatos en el Ministerio de Trabajo de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que beneficiará "fundamentalmente" a los jóvenes y a las trabajadoras.

"Faltó la patronal", ha lamentado Pedro Sánchez que ha ironizado sobre las reivindicaciones de las empresas cuando suben en el Ibex. Dicho esto, ha pedido a CEOE que se siente con los sindicatos para subir los "sueldos medios" a los "profesionales medios" para que esos salarios crezcan por encima del coste de la vida y los trabajadores puedan ganar poder adquisitivo en términos reales. "Eso es lo que le pedimos a la patronal, lo que le exigía la patronal el pasado lunes", ha rememorado.

A esto ha añadido que el lunes anunciaron la creación de un gran fondo denominado 'España crece' que va a movilizar 120.000 millones de euros, momento en el que se ha dirigido "al jefe de la oposición", el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para afear que lleve siete años afirmando que España se hunde, se destroza y se cae a pedazos. "Lo verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre", ha zanjado.

Pedro Sánchez ha enarbolado la bandera de los gobiernos de coalición progresistas en el objetivo reducir la brecha de la desigualdad y ha recordado por otro lado que el Consejo de Ministros acordó el pasado martes investigar a los tecnoligarcas y a sus plataformas por los contenidos pornográficos donde se manipula a través de la inteligencia artificial los rostros y desnudos de las mujeres.

En su repaso de la semana del 16 de febrero ha recordado que el martes se celebró "una efeméride bien importante para la historia de España", la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1978 que, como ha significado, se ha convertido, "en la más longeva" de la historia de España. "Se dice pronto, la más longeva de la historia de España", ha exclamado Sánchez que ha recordado que el PP no apoyó "de manera muy activa" la actual Carta Magna. "Ahora de repente, ya sabéis en los conversos lo que pasa, se vuelven siempre los que más y dicen somos los únicos constitucionalistas", ha ironizado.

En este punto, ha destacado el artículo 47 de la Constitución que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y ha pedido al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que, además de ganar las elecciones del 15 de marzo, aplique la Ley de Vivienda para poder contener los precios y evitar que la vivienda protegida se venda a fondos buitre.

Así, ha llamado a que el Gobierno de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España trabajen "codo con codo" para dar vivienda a la gente joven para que no tenga que verse obligada a emigrar a otros lugares.

Pedro Sánchez ha mencionado también el encuentro celebrado el viernes entre la sociedad civil y distintas instituciones para el acuerdo sobre la emergencia climática propuesto tras los grandes incendios forestales del verano y que en Castilla y León afectaron principalmente a la provincia leonesa.

"Todavía no hemos encontrado la respuesta del Partido Popular. La de Vox ya sabemos cuál es, la del Partido Popular no aunque ya sabemos que van a decir que no, porque evidentemente están en lo que están", ha augurado el jefe del Ejecutivo que ha vuelto a advertir de las consecuencias del calentamiento global del planeta y de la necesidad de poner en marcha políticas para frenarlo.

Por último, ha destacado que España está impulsando un panel científico sobre desigualdad para orientar a los países sobre las formas de gobernar en esta materia con dos premisas: apostar por el capital humano a través de la educación y de la formación de los jóvenes y por una fiscalidad "mucho más justa" en la que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen.

En este punto, ha recordado que su Gobierno de España ha creado un impuesto a la gran banca y un impuesto a las grandes fortunas del país junto a un impuesto a las grandes tecnológicas del mundo. "Por eso se enfadan algunos, hemos sido los primeros en hacerlo en Europa junto con unos muy pocos países", ha reivindicado a lo que ha añadido el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15 por ciento a las grandes corporaciones para que contribuyan más a las arcas públicas y para que se puedan redistribuir los frutos del crecimiento con el refortalecimiento del Estado del Bienestar.

"Todo eso hemos hecho en una semana, llevamos así ocho años", ha concluido Pedro Sánchez en el mitin en el que ha arropado a Carlos Martínez, actual alcalde socialista de Soria, para recordar la necesidad de que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas al frente de las instituciones, en este caso, la Junta de Castilla y León.

Por último, ha reivindicado como "singular" que frente a la "ola ultraderechista" que está creciendo en todo el mundo en España haya un Gobierno de coalición progresista "que les para los pies con sus políticas".

"Lo singular de España no es que crezca la 'ultraderecha', que está creciendo en todo el mundo desgraciadamente y estamos viendo ya los efectos al otro lado del Atlántico del crecimiento de esa 'ultraderecha': más incertidumbre, más inseguridad, más inestabilidad. Lo singular es que frente a esa ola ultraderechista hay un Gobierno de coalición progresista que les para los pies con sus políticas", ha afirmado en concreto.

A esto ha añadido que el Ejecutivo que preside ha demostrado que se puede crecer y crear empleo con derechos, que se puede crecer y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que se puede fortalecer el Estado del Bienestar y reducir el déficit público y la deuda pública.