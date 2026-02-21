La coalición Sumar se renueva con un proyecto "más sólido" y con la mano tendida a Podemos

Los ministros Ernest Urtasun y Mónica García, acompañados de la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, el de IU, Antonio Maíllo, y de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre EFE

Los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno han ratificado este sábado su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto político "más sólido" que el de 2023, sin un liderazgo claro por el momento y con la mano tendida a otras fuerzas como Podemos.

Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes han celebrado este sábado en el Círculo de Bellas Artes de la capital el acto 'Un paso al frente', con la ausencia destacada de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que quería dejar el protagonismo a los partidos en la presentación de la refundación de Sumar.

Representantes de las cuatro formaciones han transmitido el mismo mensaje: volverán a ir juntos para tratar de frenar a PP y Vox, y lo harán con un nuevo proyecto político "más sólido", ya que en 2023 tuvieron que armar "deprisa y corriendo" la coalición y ahora llevan tiempo cocinando la nueva alianza "a fuego lento".

Yolanda Díaz no irá al acto de refundación de la coalición Sumar Más información

Eso sí, han dejado claro que este acto es solo un "punto de partida", ya que abren la puerta al resto de partidos políticos de izquierdas, entre ellos Podemos, a los que no han mencionado expresamente, aunque los morados rechazan por el momento volver a ir en coalición con Podemos.

"No sobra nadie"

"No sobra nadie que no se autoexcluya. Por tanto, la gente demanda de nosotros no que seamos iguales, sino que caminemos juntos", ha señalado la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

También han intervenido en el acto el líder de IU, Antonio Maíllo; y los ministros Mónica García (Más Madrid) y Ernest Urtasun (los comunes), que han insistido en que en el camino que emprenden es "irreversible", pero están abiertos a más incorporaciones.

"Esta es la casa común de la izquierda, las puertas están abiertas", ha dicho García, mientras que Maíllo se ha mostrado convencido de que llegarán más incorporaciones.

"Es un acto de obediencia al clamor social, que reclama unidad", ha exclamado el líder de IU.

Y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, que ha presentado el acto, ha hecho una alusión implícita a Podemos: "Veinte y cinco no tienen por qué sumar 25, pero pelearnos entre primos tampoco nos va a llevar demasiado lejos".

Lara Hernández, líder de Movimiento Sumar, afirma que la propuesta de Rufián ya la impulsó Yolanda Díaz en 2023 Más información

Esta presentación de la refundación de Sumar llega en la misma semana en la que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido la creación de un frente amplio de izquierdas para ganar "provincia a provincia" escaños a Vox, una propuesta a la que ha replicado Urtasun.

"Esa aritmética es muy necesaria, pero también hoy os quiero decir que no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral, se ganan con un proyecto político ganador que es lo que hemos venido hoy también a construir", ha señalado el ministro.

En la misma línea, Maíllo ha agradecido también que esta semana se haya instalado "el nuevo sentido común" de la unidad, pero ha instado a organizarse "bien" y "con inteligencia política".

Al acto han asistido representantes de Compromís, ERC y Bildu, así como el exlíder de IU Alberto Garzón, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; y el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, entre otros.

Yolanda Díaz, que sigue sin aclarar si repetirá como candidata, no ha asistido pero ha dejado este mensaje en sus redes sociales: "Así es como vamos a ganar las próximas elecciones: ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras".

A la espera de ir conociendo más detalles sobre la nueva alianza de Sumar, como quién será el nuevo candidato o candidata, el acto de este sábado ha generado mucho interés y se ha desbordado de público, con centenares de personas haciendo cola en la calle, lo que ha llevado a los organizadores a habilitar una segunda sala para acoger a parte de ellos.