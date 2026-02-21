Irene Montero no ha titulado su nuevo libro ‘Mi Lucha’

Montaje con el libro falso de Irene Montero Info Veritas

Circulan en redes sociales diversas imágenes y capturas de pantalla que aseguran que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada, Irene Montero (Podemos), habría escrito un libro titulado Mi lucha (Ediciones Garibaldi), donde supuestamente reflexiona sobre su paso por el Gobierno. Este título coincide exactamente con la traducción al castellano de Mein Kampf, el manifiesto ideológico del dictador nazi Adolf Hitler.

Sin embargo, esto es falso. La política no ha publicado ningún libro titulado Mi lucha. El título real de su obra es Algo habremos hecho. En este libro, la política realiza una crónica personal y política de su paso por el Ministerio de Igualdad y la ruptura entre Podemos y el Gobierno de coalición.

Irene Montero no ha publicado un libro titulado ‘Mi lucha’

Para determinar la veracidad del contenido, desde Infoveritas, en primer lugar, hemos contactado con el gabinete de prensa de Podemos. Este departamento ha confirmado que Irene Montero no ha publicado ningún libro con dicho título.

A continuación, se ha realizado una búsqueda en Google con las palabras clave “Irene Montero+libro”. Esta investigación desvela que la política sí escribió un libro, pero que lleva por título Algo habremos hecho, y que salió a la luz el 11 de noviembre de 2024. En este libro, la política realiza una crónica personal y política de su paso por el Ministerio de Igualdad y la ruptura entre Podemos y el Gobierno de coalición. El libro fue publicado por la Editorial Navona, como se señala en su cuenta de X.

Además, desde Infoveritas se ha buscado en Google la supuesta editorial en la que Montero habría publicado el libro Mi Lucha. No se ha encontrado que exista la editorial Garibaldi. Garibaldi es, además, el nombre de la taberna que tiene Pablo Iglesias.

La búsqueda conduce a fuentes anónimas

Para conocer el origen de la desinformación, desde Infoveritas se ha realizado una búsqueda inversa de la imagen. Así se comprueba que la fotografía utilizada para la portada del libro procede de la página web del grupo parlamentario de la Izquierda en el Parlamento Europeo, The Left, formación a la que pertenece la eurodiputada.

La búsqueda conduce a múltiples cuentas anónimas, pero a ninguna fuente oficial o medio de comunicación serio que pruebe que Irene Montero publicó dicho libro. Como se puede observar, estos contenidos comenzaron a difundirse a través de la cuenta parodia de X llamada @CanalRedNews que suplanta al medio Canal Red, fundado por Pablo Iglesias. Aunque en redes sociales hay referencias anteriores a un supuesto libro escrito por Montero con ese título, normalmente de manera irónica.

Infoveritas verifica que…

La política no ha publicado ningún libro titulado ‘Mi lucha’. El título real de su obra es ‘Algo habremos hecho’. En este libro, la política realiza una crónica personal y política de su paso por el Ministerio de Igualdad y la ruptura entre Podemos y el Gobierno de coalición.