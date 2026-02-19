Mi cuenta

España

Lara Hernández, líder de Movimiento Sumar, afirma que la propuesta de Rufián ya la impulsó Yolanda Díaz en 2023

Agencias
19/02/2026 11:16
Yolanda Díaz
EFE
La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ve "muy interesante" el debate abierto por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pero ha asegurado que su propuesta de unidad a la izquierda del PSOE ya la impulsó Yolanda Díaz con la coalición Sumar en las elecciones generales de 2023.

Rufián lleva tiempo defendiendo la creación de un frente amplio de izquierdas, incluyendo a partidos nacionalistas e independentistas, y en su acto del miércoles concretó más detalles, al proponer un reparto de provincias de forma que se presente en cada una el partido con más arraigo territorial.

Rufián reclama un frente de izquierdas ante PP y Vox: "Lo que viene no se para con siglas"

En una entrevista en TVE, la líder de Movimiento Sumar ha dicho que Rufián ha abierto "un debate muy interesante" y ha destacado la "conexión con la calle" que ha generado con su charla del miércoles junto al portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, pero ha señalado que la idea del portavoz de ERC "no es del todo novedosa".

A continuación, ha recordado que en las elecciones generales de 2016 Unidas Podemos configuró una candidatura en la que concurrían "múltiples formaciones de izquierda" y en las de 2023 la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lideró la candidatura de Sumar, que integró a 15 partidos.

"(Rufián) hablaba de un grupo interparlamentario y sabemos de lo que habla, claro que sí. En el Congreso de los Diputados actualmente existe un grupo parlamentario confederal plurinacional Sumar", ha dicho.

Sin embargo, ni con Unidas Podemos ni con la coalición Sumar hubo un reparto de partidos por provincias.

La líder de Movimiento Sumar ha mostrado ciertas reservas con la idea de Rufián, ya que ha dicho que hay que ver cómo se aterriza, pero Díaz fue más entusiasta, al asegurar el miércoles con un mensaje en redes sociales que le gustaba lo que había visto y oído.

