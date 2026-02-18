Yolanda Díaz no irá al acto de refundación de la coalición Sumar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de una sesión de control al Gobierno Eduardo Parra (Europa Press)

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha informado de que no asistirá al acto de refundación de la alianza Sumar el próximo sábado porque, según ha dicho, "es el momento de las formaciones políticas", y no ha desvelado si repetirá como candidata.

En una entrevista en la Sexta, ha dicho que no irá al acto de la refundación de Sumar y tampoco a la charla de este miércoles entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, y ha alegado en ambos casos el mismo motivo para ausentarse.

"Yo creo que es muy importante lo que puede fraguarse hoy en España. Es tan importante que creo que la ciudadanía necesita darle un poco de tiempo a las formaciones políticas para decidir qué es lo que quieren hacer y generar esperanza en la gente progresista", ha señalado Díaz, que no ha adelantado si estará dispuesta a repetir de candidata del nuevo proyecto de Sumar.

En el acto del sábado, los cuatro partidos del espacio Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Movimiento Sumar, Más Madrid, los comunes e IU) oficializarán su determinación de volver a ir juntos a las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto que deje atrás la marca Sumar.

Díaz no asistirá, pero sí han confirmado su asistencia los otros cuatro ministros del espacio Sumar: Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

No obstante, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que lideró la coalición Sumar en las elecciones generales de 2023, ha animado a la "gente progresista" a acudir al acto de este miércoles y al del sábado ya que, en su opinión, el estado de ánimo de este sector de la ciudadanía es "horroroso" y hay que "tener esperanza".

En este sentido, ha dicho que la unidad a la izquierda del PSOE "no va de sumas, no va de nombres, va de otra cosa mucho más profunda, que es cambiar el estado de ánimo" y confía en que el nuevo proyecto de Sumar "sirva para movilizar a la izquierda" ante el PP y Vox.

Preguntada sobre si está dispuesta a repetir como candidata de la futura coalición de Sumar, ha respondido que "esto no va de nombres" y "no se arregla nada hablando de nombres", y cree que lo importante es articular una "alianza democrática" que sea "una propuesta para ganar el país".

Además, ha insistido en que sería "imprudente" pronunciarse ahora sobre si aspirará a ser candidata de nuevo porque "es el momento de los espacios".

"Yo ahora mismo estoy y sigo estando y estaré en algo que me apasiona, que es defender a la gente trabajadora de mi país", ha subrayado.