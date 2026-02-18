Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Vox expulsa a Ortega Smith por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid

Efe
18/02/2026 23:16
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Vox ha decidido expulsar cautelarmente a Javier Ortega Smith, ex secretario general del partido, por desacatar la orden de la dirección nacional de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

Según ha adelantado El Español y han confirmado a EFE fuentes de la formación, la dirección de Vox decidió el pasado 12 de febrero por unanimidad apartar a Ortega Smith como portavoz y nombrar a Arantxa Cabello como su sustituta en este cargo que ostenta en el consistorio madrileño.

Ortega Smith, político y abogado, es uno de los dirigentes más visibles del partido Vox, pues fue miembro fundador de esta formación, secretario general (2016-2022) y vicepresidente de la misma (2022-2024).

Actualmente, es diputado en el Congreso desde 2019 y concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde ese mismo año.

A primeros de mes, Ortega Smith advirtió de que la democracia interna en su partido era "manifiestamente mejorable" y denunció que la dirección nacional había cometido "injusticias y arbitrariedades" en su contra, al tiempo que cargó contra su líder, Santiago Abascal.

En una entrevista en Cuatro recogida por EFE, Ortega Smith confesó que no entendía por qué ha sido apartado de la mayoría de sus cargos.

"Conmigo se han cometido injusticias y arbitrariedades. No me merezco esto, porque todavía no sé qué es lo que he hecho", recalcó el aún diputado nacional y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

Subrayó que se ha "dejado la piel" en este proyecto político y que no ha robado ni mentido, engañado o traicionado a Vox. "Tengo la conciencia tranquila", aseguró.

"Si yo sufro este apartamiento, esta expulsión de los órganos de dirección, estos ceses permanentes uno detrás de otro, otros tendrán que explicar por qué. Yo lo único que puedo decir es que a mí me parece injusto, arbitrario y que voy a seguir luchando por España", dijo.

En este sentido, incidió en que hace "más tiempo" del que le gustaría que no habla con el líder del partido, Santiago Abascal, quien "no suele decirte las cosas directamente", sino que manda "emisarios".

Preguntado si cree que está siendo castigado, respondió que lo único que sabe es que ha sido cesado como secretario general de Vox, portavoz adjunto en el Congreso y portavoz de la Comisión de Justicia y que ha sido relegado a un escaño "bien arriba" del hemiciclo.

Además, consideró "sorprendentes" las explicaciones que le dieron cuando fue "expulsado" del Comité Ejecutivo Nacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La feria del disco, en una imagen de 2010

Hace 25 años | La feria del disco ofreció 50.000 artículos en el hotel Finisterre
Eugenio Cobas
El ideal gallego

Vox expulsa a Ortega Smith por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid
EFE
O presidente galego e o alcalde de Oporto, durante o seu encontro deste mércores

O alcalde de Oporto mantén como “horizonte” para o AVE a Vigo o 2032
Agencias
El funeral marca el fin del Carnaval en A Coruña

La troula deja paso a la rutina en A Coruña, después que el reinado de Momo desafiase y venciese a los elementos
Guillermo Parga