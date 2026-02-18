Feijóo dice que "no hay quien se crea" que Marlaska desconocía la denuncia al DAO y pide a Sánchez su cese si no dimite

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su salida del pleno del Congreso de los Diputados, este martes en Madrid EFE/ Víctor Lerena

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que "no hay quien se crea" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desconocía la presunta agresión del jefe de la Policía nacional cuando la querella de la víctima es del pasado 9 de enero. Por eso, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su cese si no dimite hoy.

El DAO de la Policía Nacional, el comisario principal, José Ángel González, renunció este martes al cargo como máximo mando de este cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada el mes de abril. La querella está fechada el 9 de enero.

Marlaska ha afirmado esta mañana a su llegada al Pleno que no supo nada de esta denuncia hasta este martes por la tarde, recordando que así lo ha manifestado el abogado de la víctima y que tampoco ningún sindicato de la Policía tenía constancia de estos hechos. "Al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", ha dicho.

Según Feijóo, el "gran argumento" del Gobierno para "justificar que un presunto violador estuviera al frente de la Policía Nacional es que se enteraron este martes". "Ayer, con una querella presentada el 9 de enero, hace más de un mes, y sobre una agresión del 23 de abril del año pasado", ha enfatizado.

Por eso, el jefe de la oposición ha restado credibilidad a las explicaciones del titular de Interior. "Más allá de que no hay quien se lo crea, ¿de verdad pretende que aceptemos que todo un ministro de Interior no tiene ni idea de que su cúpula policial comete y encubre delitos?", ha interpelado.

Feijóo ha recordado además que fue Marlaska "quien prorrogó" la jubilación del DAO alegando un perfil "incuestionable" y, por lo tanto, es él "quien tiene que asumir las consecuencias". "Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, Marlaska debe dimitir esta misma mañana o Sánchez cesarle esta tarde", ha sentenciado en un mensaje en su cuenta de 'X', que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP ha insistido en que Marlaska debe dejar el Consejo de Ministros. "Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público".

"Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron", ha afirmado, para añadir que primero fue el fiscal general del Estado y ahora el DAO de la Policía. A su entender, "quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos".

Por eso, Feijóo se ha preguntado en qué manos están los ciudadanos con el actual Gobierno. "Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Desde la dirección nacional del PP han cargado duramente este viernes contra el Gobierno por este caso del DAO y han recordado que este "escándalo se produce después de que el Pleno del Congreso tumbase este martes la ley promovida por Vox para prohibir el burka en espacios públicos, que contó con el apoyo del Grupo Popular y UPN.

"Vaya feminismo asqueroso este que permite ir a las mujeres con burka pero tapa denuncias de agentes de policía violadas por sus superiores", han asegurado a Europa Press fuentes de la cúpula del Partido Popular.

Los parlamentarios del PP han aprovechado hoy sus preguntas al Gobierno durante la sesión de control para exigir la dimisión del titular de Interior, al que acusan de "tapar" la investigación por acoso sexual del director adjunto operativo de la Policía.

"Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha espetado el secretario general del PP, Miguel Tellado, al propio ministro presente en el hemiciclo durante la sesión de control.

Poco después, Marlaska ha recalcado ante el Pleno que dimitirá si la víctima que ha denunciando esta agresión sexual contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado.

Al terminar su intervención, los diputados del PP han gritado "dimisión" dando golpes en sus escaños. Entonces, la bancada socialista ha respondido con un larga ovación en señal de respaldo al ministro del Interior.

El Gobierno defiende que apartó de inmediato al DAO y reprocha al PP que mantenga al alcalde de Móstoles

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la actuación del Ejecutivo al apartar de inmediato al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, tras conocer que había sido denunciado por una presunta agresión sexual y ha reprochado las críticas del PP, cuando mantiene a cargos que han sido denunciados como los alcaldes de Móstoles (Madrid) y Algeciras (Cádiz).

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, la 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha señalado que los hechos son "gravísimos" y no tienen "ningún tipo de paliativo" y por tanto, en cuanto se conoció la denuncia le solicitaron "inmediatamente" su dimisión.

"Este Gobierno no va a permitir que ninguna persona que ocupe responsabilidad tenga un comportamiento como el que presuntamente hemos conocido", ha señalado Montero, haciendo hincapié en que conocieron el caso a través de los medios de comunicación en la noche de este martes.

Al Gobierno, asegura, "nunca le ha temblado el pulso" ante situaciones de este tipo y ha expresado "toda la condena" a que cualquier persona que ocupe una responsabilidad pública "agreda, insulte y denigre a las mujeres".

Además, ha justificado las palabras de elogio que pronunció Marlaska sobre González, al que calificó como un "profesional impecable" y una persona "indiscutible" en la Policía, según señaló en una comparecencia en el Senado hace más de un año, en octubre de 2024.

Montero ha defendido que Marlaska se refería a su labor profesional y en ese momento no conocía las circunstancias "reales" que se han conocido ahora, ha apostillado.

Por tanto, ha asegurado que tienen "tolerancia cero" con este tipo de conductas y por tanto González "ya no está en el Gobierno", mientras ha cargado contra el PP --que este miércoles ha salido en tromba contra Marlaska y ha pedido su dimisión-- y le ha reprochado que mantenga en el cargo a dirigentes del partido que han sido denunciados.

En concreto ha mencionado al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala de su partido por presunto acoso sexual y laboral y también al edil de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que recibió una denuncia del PSOE que recientemente ha sido archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En la misma línea, el PSOE ha cargado contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mirar hacia otro lado" con presuntos casos de acoso en sus propias filas.

"El cinismo y la desvergüenza del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no tienen límites", señalan desde Ferraz en un comunicado en el que reprochan que Feijóo "sigue sin hacer nada" después de que una concejala denunciase al edil de Móstoles. "Ella ha tenido que dejar su trabajo. El alcalde sigue en su puesto. Y Feijóo, callado", recriminan.

"Un día después, no hay consecuencias políticas. Y Feijóo, callado. Ese silencio no es neutral. Es una decisión. Es complicidad o miedo ante lo que pueda decirle su jefa, (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso", han lanzado.

Por el contrario, el PSOE defiende que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska actuó "de manera inmediata" cesando al DAO de la Policía Nacional "en cuanto se conoció una denuncia contra él" y defienden que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ampara ni amparará jamás hechos de esta gravedad"