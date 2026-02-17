Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Vox mantiene su intención de pactar en Extremadura pese a los "vaivenes" de Guardiola

Agencias
17/02/2026 12:27
María Guardiola, candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura 
Vox ha asegurado este martes que mantiene su intención de pactar un gobierno en Extremadura, pese a los "vaivenes" y "bandazos" de la presidenta de la Junta en funciones, la popular María Guardiola, y ha abogado por dejar trabajar discretamente a los equipos negociadores.

Así lo ha defendido en una rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien ha subrayado que no saben realmente lo que piensa Guardiola, porque "un día dice una cosa y otro día otra".

En cualquier caso, ha subrayado que ese "problema de incoherencias" lo tiene el PP y que Vox lo que quiere es llegar a un acuerdo con las medidas que ya ha puesto sobre la mesa.

Pero para ello ha exigido una negociación "seria" alejada de los medios de comunicación y los "vaivenes mediáticos" y el "espectáculo" que, en su opinión, está protagonizando la presidenta extremeña.

Ha asegurado que Vox no va a incurrir en ese comportamiento y negociará "donde se tenga que negociar" y "con quien se tenga que negociar" que, según ha subrayado, son los equipos negociadores designados por cada partido.

"Ellos son los que tendrán que llegar a un acuerdo de forma discreta y seria, y no como ha venido haciendo la señora Guardiola últimamente con este espectáculo que desde luego no se merecen los extremeños", ha recalcado.

