Feijóo llama a Vox a no "fracturar" la mayoría de cambio salida de las urnas: "No pueden fallar los partidos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y la portavoz Ester Muñoz (c) durante el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978, este martes, en el Congreso de los Diputados EFE/ Fernando Villar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a Vox --sin citar explícitamente a este partido-- para que no "fracture" la mayoría de cambio que ha salido de las urnas porque los ciudadanos están "haciendo su parte para el cambio" y ahora no pueden permitir que "fallen los partidos".

"Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo. Yo no me resigno a esta decadencia", ha manifestado Feijóo, en medio de las negociaciones del PP y Vox para llegar a un acuerdo en Extremadura y en Aragón y que han evidenciado duros choques en el caso extremeño.

Feijóo ha afirmado que en unas elecciones "se puede ganar" o "se puede perder" pero ha recalcado que él no concibe a un partido que "se presente con el objetivo de no gobernar". "La política que sirve es la que gestiona y mejora su país desde el gobierno", ha advertido.

Así se ha pronunciado Feijóo en la presentación del desayuno informativo del presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que ha organizado Nueva Economía Fórum, al que han asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el regidor de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entre otros.

El jefe de la oposición ha asegurado que "hoy", como en 1978 cuando se aprobó la Constitución, vuelven a tener "una misión histórica" porque España se echa a perder "por la división de un Gobierno irresponsable".

El líder del PP ha subrayado que, como entonces, el pueblo español "está empujando", en alusión a los últimos resultados en las elecciones en Extremadura y Aragón. "La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos", ha avisado, en un mensaje dirigido a la formación de Santiago Abascal.

A renglón seguido, Feijóo ha denunciado la situación de "decadencia" que, a su juicio, vive el país, dado que los españoles pagan "demasiados impuestos" en un país donde "poco funciona con normalidad".

Feijóo ha dicho que hoy en España tienen un "modelo de crecimiento insostenible basado en aumentar la población con millones de inmigrantes, la mayoría poco cualificados" y sin que la renta de los trabajadores aumente.

Además, ha dicho que hoy el país "no es capaz de ofrecer viviendas a sus ciudadanos" y los transportes y carreteras, "antes un orgullo", "se caen a pedazos". Y tampoco se "escucha" a los médicos, que han convocado una huelga sanitaria,

El presidente del PP ha destacado que "el sanchismo está investigado por una docena de delitos" y ha afirmado que a la vista está que "el único servicio por el que se han preocupado todos y cada uno de ellos ha sido el autoservicio".

Según Feijóo, el presidente del Gobierno "no es un damnificado de la corrupción de su alrededor" sino que es "un encubridor, cómplice o un colaborador". "No hay servicio público, sino aprovechamiento de lo público", ha aseverado, para recalcar después que hay que "limpiar la Moncloa de corrupción".

Es más, el líder del PP ha recalcado que España "se hunde en estándares democráticos". Así, ha denunciado que España tiene el peor índice de calidad democrática en 30 años, por detrás de Ruanda o Botsuana, de acuerdo con el último índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional hecho público hace unas semanas.

Feijóo ha enumerado las cinco características que, a su juicio, debe tener "un buen presidente": la defensa de los intereses generales; el conocimiento de la realidad; la humildad; las ganas de gobernar; y la experiencia.

En el caso de la experiencia", ha destacado que en política "se aprende" y "se estudia todos los días" pero a los cargos "no se va a aprender". En este punto, ha aludido a la falta de experiencia de Sánchez antes de llegar a Moncloa porque cuando alguien no ha gestionado "nada", "es muy difícil que gestione bien".

"En España aún pagamos el coste de tener un presidente de Gobierno que llegó a la presidencia de gobierno sin haber gestionado nunca un euro público", ha manifestado el líder de los 'populares'.

Finalmente, Feijóo ha pronosticado que el Partido Popular que dirige Mañueco volverá a ganar en Castilla y León en las elecciones del próximo 15 de marzo, como ya ocurrió en Extremadura y Aragón.

"Y quiero agradecer la generosidad de todos los partidos que nos quieren ayudar a seguir ganando elecciones. Le he aconsejado a nuestro candidato, al señor Mañueco, que escuche con atención los consejos de Yolanda Díaz", ha dicho con ironía.

Feijóo ha elogiado a Mañueco porque cumple las características que debe reunir un político, ya que "ha entregado su vida a trabajar por y para Castilla y León, por su gente, y con absoluta lealtad a su país". Además, ha destacado que es "un gestor que conoce mejor que nadie la realidad de su tierra, de su gobierno y de los distintos niveles de la Administración".

Feijóo ha indicado que Mañueco es "un presidente que quiere volver a serlo y serlo con más apoyo porque quiere servir mejor a su tierra, que se ha desgastado cuando ha tocado y que tiene un balance notable en el Gobierno." "Es el mejor candidato posible para Castilla y León", ha concluido.