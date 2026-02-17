ERC, Bildu y BNG piden un proceso constituyente para reconocer a las "naciones del Estado"

El diputado del BNG, Néstor Rego, interviene en el pleno del Congreso / EFE / JJ Guillen

ERC, EH Bildu y BNG han reclamado este martes la apertura de un proceso constituyente que reconozca explícitamente a Cataluña, País Vasco y Galicia como "naciones que conforman el Estado" y han invocado el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación.

Así lo demandan en una declaración conjunta en la que explica los motivos de su ausencia en el acto organizado por el Congreso con la presencia de los reyes para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte en la más longeva de la historia de España tras superar a la de 1876.

Bajo el título 'Naciones con pleno derecho a decidir', estos grupos parlamentarios señalan que la Constitución de 1978 no nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista.

Según denuncian, fue el resultado de un pacto condicionado por los límites impuestos por las estructuras de poder de la dictadura, que consolidó la negación de Galicia, Cataluña y País Vasco como naciones y su derecho a decidir e impuso un modelo social injusto para las mayorías sociales y trabajadores.

"Todo ello atado y bien atado mediante una monarquía impuesta por Franco y unos poderes estatales establecidos como garantes de esta negación de derechos y libertades. De aquellos polvos estos lodos", afirman.

Inciden en que la Carta Magna, lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible.

En su opinión, la experiencia de estas décadas evidencia que la llamada 'longevidad constitucional' no implicó la superación del déficit democrático de origen.

Argumentan que la negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que gallegos, catalanes y vascos puedan pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a sus aspiraciones nacionales y sociales.

Las tres fuerzas soberanistas de izquierda insisten en que el reconocimiento de la plurinacionalidad no puede ser retórico ni subordinado, sino político y efectivo.

"Nuestra coherencia política nos sitúa del lado de la ampliación de derechos, de la libertad de los pueblos y de la construcción de un nuevo horizonte político y social", aseveran.

Lamentan que la Constitución siga negando este horizonte y abogan por abrir un proceso constituyente que reconozca explícitamente a sus naciones, garantice el derecho de autodeterminación, permita ejercer la soberanía y posibilite construir, desde el respeto y la igualdad, relaciones basadas en la libre voluntad de los pueblos.

"Democracia es decidir. Las naciones son sujetos políticos. El futuro pertenece a los pueblos", concluyen.