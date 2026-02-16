Mi cuenta

España

Adif termina de reparar la vía en Adamuz, dañada por el accidente ferroviario

Ep
16/02/2026 22:43
Trabajos en las vías del tren en el lugar del accidente de trenes de Adamuz
Salas
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado que los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz (Córdoba), dañada por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, han finalizado

Fuentes de la empresa ha indicado, tras obtener resultados "favorables" en las pruebas realizadas en la vía, la infraestructura "queda a disposición de las compañías ferroviarias para realizar las pruebas con material rodante que consideren necesarias", con el objetivo de reanudar el servicio comercial "próximamente".

Familiares de las víctimas mortales se abrazan antes de una misa funeral celebrada este jueves en Araque, Huelva

Asciende a 45 el número de muertos confirmados en el accidente de trenes de Adamuz

Más información

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado este lunes que la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía se reabrirá "mañana o pasado", tras estar casi un mes cortada por los daños provocados por el accidente de Adamuz. Fuentes del Ministerio inciden en que se está trabajando para que la reapertura sea "lo antes posible".

Los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo llevan sin operar el tramo completo de la línea desde que se produjo el accidente el pasado 18 de enero, cuando la vía se vio dañada, después de que tres vagones de un tren Iryo, que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha (Madrid), descarrilaran en Adamuz e invadieran la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia con destino Huelva, que descarriló tras colisionar con los vagones del Iryo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Puente descarta la falta de mantenimiento como la causa del accidente tren en Adamuz

Más información

Renfe activó un plan de transporte alternativo para responder a lo viajes más imprescindibles de los usuarios, haciendo el trayecto dañado en autobús, y usando también la vía de media distancia como alternativa.  

