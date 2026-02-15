Urtasun pide a la izquierda "inteligencia y generosidad" para revalidar la mayoría

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha emplazado este domingo a las fuerzas de izquierda a actuar con "inteligencia y generosidad", como lo hizo el movimiento Sumar en las pasadas elecciones generales, para concurrir a los próximos comicios "de la mejor manera posible" y revalidar una mayoría de izquierdas.

En declaraciones a los medios en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Urtasun ha señalado que, si bien el debate de las izquierdas es necesario, queda un año y medio por delante de legislatura y, por lo tanto, hay tiempo "para hacerlo de manera inteligente y pausada, para volver a armar candidaturas" que permitan ratificar mayorías.

"Quiero trasladar un mensaje de esperanza y confianza, haremos las cosas bien, las haremos de forma inteligente y tendremos las mismas condiciones para volver a ganar como en las anteriores elecciones", ha dicho el ministro y dirigente de los comunes.

Ha recordado que en aquellos comicios ya surgió el debate de la unión de las izquierdas y entonces actuaron "con mucha inteligencia y generosidad, y fue esa gran candidatura de Sumar" la que permitió movilizar a su electorado y "ganar un gobierno progresista".

El ministro se ha mostrado convencido de que, de la misma manera que se hizo entonces, las fuerzas que tienen voluntad de gobernar España como lo están haciendo volverán ahora a actuar "con la misma inteligencia y generosidad".

En este sentido, ha dicho que el acto del próximo fin de semana de Sumar, comunes, IU y Más Madrid de refundación de la coalición Sumar supondrá el inicio de un proceso para reforzar su espacio político y presentarse "en las mejores condiciones".

No obstante, ha destacado la importancia de que, hasta que acabe la legislatura, el Gobierno ha de seguir haciendo políticas a favor de la gente, que son también las que pueden garantizar la repetición de un ejecutivo de izquierdas.

Presupuestos catalanes: la vivienda, eje central

Respecto a los presupuestos catalanes, el dirigente de los comunes ha reiterado que el tema de la vivienda es el eje central en la negociación con el PSC. "Es el elemento fundamental", ha asegurado.

Ha celebrado en este sentido las conclusiones del comité de expertos sobre la legalidad de regular las compras especulativas de vivienda y ha recordado que el 52 % de las compras inmobiliarias en Cataluña se hacen al contado, lo que significa, ha señalado, que se trata "de compras puramente especulativas".

Urtasun ha criticado que tanto el PSC como el PSOE son "muy reticentes" a la regulación del mercado, pero ha insistido en que para los comunes "es imprescindible que haya medidas de intervención" porque de lo contrario no resolverán "lo que es el principal problema social del país".