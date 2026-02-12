El rey cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros, y la reina, 160.000

El rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor saludan a un grupo de niños en Olite durante la segunda jornada de su estancia en Navarra EFE

Felipe VI cobrará este año 290.000 euros, 4.311 más que en 2025, y la reina percibirá 160.000 euros, 2.881 más, en aplicación de la subida del 1,5 % aprobada para los funcionarios del Estado, según ha informado este jueves la Casa Real.

Estos fondos proceden de la partida destinada a la Jefatura del Estado en los presupuestos generales del Estado, que se mantiene en 8,4 millones de euros al estar prorrogadas desde 2023 las cuentas públicas.

De acuerdo con la Constitución, es el rey el encargado de distribuir "libremente" estos fondos y, desde hace ya seis años, solo reciben una asignación anual el propio jefe del Estado, la reina Letizia y la reina Sofía, que percibirá este año 131.000 euros, 2.438 más.

Con los 8,4 millones de los presupuestos, la institución hace frente a sus obligaciones económicas, como retribuciones, cuotas y prestaciones sociales de cargos y personal laboral, así como sus gastos de funcionamiento, suministros, viajes y gastos de protocolo y representación, como almuerzos, cenas oficiales y recepciones.

Dentro de la cantidad global presupuestada para la Casa del Rey, 3,8 millones están dedicados a gastos de personal, donde se ha aplicado de nuevo en este ejercicio la subida acordada para los funcionarios.

Entre los altos cargos de la institución, el jefe de la Casa, Camilo Villarino, percibirá este año un total de 178.915 euros, en tanto que el sueldo de la secretaria general, Mercedes Araújo, asciende a 157.658 y el del jefe del Cuarto Militar, Eduardo Diz, a 135.859.

Por debajo están, entre otras, las retribuciones del jefe del Servicio de Seguridad, Miguel Ángel Herraiz (126.719 euros); el jefe de Protocolo, Francisco Lizaur (126.164); la jefa de la Secretaría de la reina Letizia, Marta Carazo (124.806); y la directora de Comunicación, Rosa Lerchundi (122.886 euros).

En conjunto, la Casa del Rey dedicará 1.482.000 euros a los "sueldos" de los miembros de la familia real y a pagar a estos altos cargos.

En el detalle de la contabilidad anual volcada en la web de la Casa del Rey se consigna además que los gastos corrientes en bienes y servicios (3,7 millones) aumentan un 21,8 %.

El incremento se justifica en que se han trasladado a ese apartado gastos que estaban en el capítulo de personal, al llamado proyecto de "servicios de comunicaciones y tecnologías de la información" y a la realización de estudios "para mejorar la comunicación e imagen de la institución".

Una de las partidas destacadas en ese capítulo es la de gastos de protocolo y representación que desarrollan los miembros de la familia real, que se acerca este año a los 640.000 euros.

El capítulo de inversiones, destinado a compras, supera los 700.000 euros y aumenta un 132 % debido a compromisos previos de inversiones y nuevos proyectos, según la información hecha pública este jueves.

Se incluye aquí la adquisición de maquinaria y utillaje, mobiliario y enseres, equipos para procesos de información y otros elementos "necesarios para el desarrollo de la actividad" de la Casa Real.