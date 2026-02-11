Santos Cerdán dice que la comisión de investigación es la de "la venganza de UPN": "Antxon Alonso no es mi socio"

Santos Cerdán EFE

El exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado navarro Santos Cerdán ha afirmado este miércoles que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación pública es la comisión "de la venganza y el rencor por parte de UPN", y ha afirmado que Antxon Alonso, administrador de Servinabar, no es su socio.

En respuesta a preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, con quien ha mantenido un rifirrafe continuo, Cerdán ha reprochado al parlamentario regionalista: "Ha vuelto a faltar a la verdad hablando de 'mi empresa' y quiero insistir en que no hay ninguna prueba de que Servinabar sea mi empresa". "No se pagó por ninguna de las acciones, no se llevó a notario ningún acta de ninguna firma, no se inscribió el nuestro mercantil, eso jurídicamente es así de claro", ha aseverado, por lo que ha afirmado que Alonso no es su socio".

Santos Cerdán ha negado que dispusiera de una tarjeta de Servinabar y ha rechazado igualmente que esta empresa pagara el alquiler y los muebles de la vivienda en la que residía en Madrid, tal y como apuntaba un informe de la UCO. La explicación de Cerdán es que compartía piso con Servinabar y que una parte de los gastos los asumió la empresa y otra parte los asumió él.

También ha dicho que el exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz no le pidió que contrataran a su pareja en Servinabar y, cuando Esparza ha preguntado por familiares de Cerdán que trabajaron en esta empresa, el exdirigente socialista ha cuestionado "si es algún delito tener familiares trabajando".

Preguntado por qué cree que "está en esta comisión de investigación", Cerdán ha respondido que "por un informe de la UCO que me imputa presuntas irregularidades". En un cruce de acusaciones, Esparza le ha dicho que "usted ha estado en la cárcel", a lo que el exdiputado ha comentado que "sí he estado en la cárcel cinco meses, para no destruir pruebas y a día de hoy no se me ha dicho qué pruebas podría haber destruido".

Esparza, que ha acusado a Cerdán de "mentir", le ha dicho que "usted no es víctima de nada". "Es presuntamente un delincuente y el cerebro de una trama de corrupción por amaños de obra pública y por eso entró en la cárcel, presuntamente lidera una trama o una banda creada para robar y para cometer delitos", ha dicho, para añadir que "presuntamente se ha aprovechado de su cargo público, de su actividad política, de su poder para ganar dinero de forma miserable, porque es miserable poner el cazo, señor Cerdán".

El exsocialista, que también le ha acusado de "estar mintiendo", ha comentado: "a día de hoy ni yo ni mis representantes, mis abogados, no conocemos el motivo por el cual entré en prisión". "La presunción se la pasa por alto", ha censurado, para afirmar que no ha "puesto el cazo en ningún sitio". "Presuntamente usted lo pudo poner en una reunión de su casa cuando mandó modificar la puntuación de contratación, la primera vez en Navarra que se ha hecho", ha dicho, para afirmar Esparza que "eso es mentira".