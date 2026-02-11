Feijóo censura a los socios de Sánchez por no tener "dignidad" y callar ante el accidente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo Javier Lizón (Efe)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprendido a los socios del Gobierno por callar y no pedir cuentas a Pedro Sánchez por el accidente de Adamuz: "Señora Díaz, comprendo que no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE, pero hágame caso, en esta vida hay que tener un poco de dignidad".

En su turno después de que Sánchez interviniera en el Congreso para dar cuenta del grave accidente ferroviario, Feijóo ha censurado a los socios de investidura, uno por uno, empezando por Compromís, a quien ha pedido no que haga manifestaciones contra el PSOE, "no son tan valientes", ha exclamado, pero les ha preguntado si también en Adamuz (Córdoba) tiene él "más competencias que el señor Sánchez".

"Señores de Podemos, bajarán muy enfadados, pero ya no les sirve de nada seguir apoyando al Gobierno, a quien están reemplazando los españoles es a ustedes", ha dicho antes de dirigirse a la vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz, (Sumar) para afirmar que "no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE", pero que en esta vida "hay que tener un poco de dignidad".

A Bildu ha vuelto a recordarle que antes de pontificar, de las primeras víctimas que tienen que hablar es de las "que mataron apretando el gatillo o impulsando un detonador".

Y al PNV sólo les ha dicho "allá ustedes", mientras que del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Feijóo ha ironizado sobre su propuesta de armar un frente amplio de izquierdas: "La nueva esperanza de la izquierda de España, enhorabuena. Yo tampoco voy a hurgar en su proyecto españolista, porque igual dura menos que la república catalana".

También ha tenido reproches para Junts al asegurar que está deseando escuchar "lo que van a explicar a los catalanes que la culpa de este desastre es del gobierno que ustedes invistieron y apoyaron.