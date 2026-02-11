Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Feijóo censura a los socios de Sánchez por no tener "dignidad" y callar ante el accidente

Efe
11/02/2026 10:45
El Líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, camino de un acto el pasado día 2 de diciembre en Madrid
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
Javier Lizón (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprendido a los socios del Gobierno por callar y no pedir cuentas a Pedro Sánchez por el accidente de Adamuz: "Señora Díaz, comprendo que no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE, pero hágame caso, en esta vida hay que tener un poco de dignidad".

En su turno después de que Sánchez interviniera en el Congreso para dar cuenta del grave accidente ferroviario, Feijóo ha censurado a los socios de investidura, uno por uno, empezando por Compromís, a quien ha pedido no que haga manifestaciones contra el PSOE, "no son tan valientes", ha exclamado, pero les ha preguntado si también en Adamuz (Córdoba) tiene él "más competencias que el señor Sánchez".

"Señores de Podemos, bajarán muy enfadados, pero ya no les sirve de nada seguir apoyando al Gobierno, a quien están reemplazando los españoles es a ustedes", ha dicho antes de dirigirse a la vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz, (Sumar) para afirmar que "no tiene que ser fácil convertirse en el juguete roto del PSOE", pero que en esta vida "hay que tener un poco de dignidad".

A Bildu ha vuelto a recordarle que antes de pontificar, de las primeras víctimas que tienen que hablar es de las "que mataron apretando el gatillo o impulsando un detonador".

Y al PNV sólo les ha dicho "allá ustedes", mientras que del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Feijóo ha ironizado sobre su propuesta de armar un frente amplio de izquierdas: "La nueva esperanza de la izquierda de España, enhorabuena. Yo tampoco voy a hurgar en su proyecto españolista, porque igual dura menos que la república catalana".

También ha tenido reproches para Junts al asegurar que está deseando escuchar "lo que van a explicar a los catalanes que la culpa de este desastre es del gobierno que ustedes invistieron y apoyaron.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Bergondo celebra el centenario de Sebastiana Savasta, vecina de Ouces
Lucía Tenreiro
Familias de alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, esta mañana, en la movilización a las puertas del colegio

Las familias del Wenceslao Fernández Flórez 'se mojan' por los alumnos ante las deficiencias del colegio
Dani Sánchez
Carnaval de verano en Torreiro @Patricia G. Fraga (13)

El Ayuntamiento de A Coruña cobrará 41 euros por cada barra exterior en los carnavales
Guillermo Parga
Viajeros en las taquilla de la estación de tren de A Coruña, tras la tercera jornada de paro ferroviario

A Coruña vive una nueva jornada de caos tras el doble parón en el transporte público
Dani Sánchez