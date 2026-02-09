Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Rufián reclama un frente de izquierdas ante PP y Vox: "Lo que viene no se para con siglas"

Agencias
09/02/2026 11:06
Gabriel Rufián, durante una comparecencia
EFE
El líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha insistido este lunes en reclamar un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales ante la posibilidad de una mayoría del PP y Vox: "Lo que viene no se para con siglas".

"Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente", ha sostenido Rufián en un mensaje en X, en el que defiende "hacer algo diferente" y pide "más cabeza y menos pureza".

Rufián ya defendió en julio la constitución de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox, ya que considera que actualmente "a la izquierda del PSOE no hay nada", si bien nunca ha especificado qué fórmula propone para llevar a cabo este proyecto.

"Quien no vea que hay que hacer algo, o no ve bien o ya le va bien que no lo haya", ha señalado el dirigente de ERC, que ha remarcado que "los tuits, artículos o especulaciones" contra él "no van a hacer que PP y Vox dejen de sumar 200 diputados".

Asimismo, ha lanzado varias preguntas: "¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar? ¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo? Yo solo digo algo que basta estar en la calle 5 minutos para escuchar".

Estas reflexiones llegan después de que ayer se conociera que Rufián llevará a cabo un acto con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, con el debate de fondo sobre las alianzas de las izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

Pese a la postura de Rufián, la dirección de ERC ha reiterado que un frente común electoral tiene sentido en unos comicios europeos, en los que existe una sola circunscripción y a los que los republicanos ya han concurrido junto a Bildu o el BNG, pero no en unas generales, con circunscripción provincial.

