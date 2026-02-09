Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril

Varios viajeros, a las puertas de la estación de tren de A Coruña Carlota Blanco

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes.

Representantes de los tres sindicatos han informado a los medios al terminar la reunión, celebrada en el Ministerio de Transportes, de la desconvocatoria, que ahora deberán ratificar los comités generales de empresa de Renfe y Adif.

La desconvocatoria será efectiva en cuanto se produzcan estos trámites, ha dicho en nombre de los tres sindicatos el secretario general de Semaf, Diego Martín, que ha calificado el acuerdo de "histórico".

El pacto incorpora más de 25 compromisos entre los que destaca un aumento del 50 % en el mantenimiento de la infraestructura, además de incorporaciones de personal y otras medidas de seguridad, aunque por el momento los sindicatos no han concretado ante los medios más cifras.

Fuentes del Ministerio de Transportes han confirmado el principio de acuerdo anunciado por los sindicatos, suscriben el calificativo e histórico y avanzan que durante la tarde darán más detalles de los términos concretos del acuerdo.

Puente se reunirá con los sindicatos al llegar a Madrid

Tras más de cuatro horas de reunión, las dos partes han cerrado un acuerdo sobre las reivindicaciones sindicales de mayores medios y medidas adicionales de seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el 18 y 20 de febrero, que provocaron la muerte a 47 personas.

Diego Martín ha explicado que se han cerrado soluciones "fundamentales" que estaban reivindicando los representantes de los sindicatos, entre ellos mejoras en el mantenimiento, con un aumento de la dotación del 50 %, inversión en infraestructuras y mayor dotación de personal tanto en Adif como en Renfe y en la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Han cerrado cuatro bloques de materias como más de 25 puntos y la creación de grupos de trabajo para modificar reglamentos y normas legislativas que afectan tanto a la seguridad como al mantenimiento y la inversión.

Por parte del ministerio han asistido representantes de la subsecretaría y la secretaria general de transporte, según fuentes del departamento, acompañados de los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y de Adif, Pedro Marco.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha estado en todas las reuniones anteriores desde el pasado miércoles, no ha participado en esta ocasión porque está de vuelta desde Arabia Saudí después de firmar este fin de semana la prórroga del contrato de mantenimiento por parte de Renfe del AVE entre Medina y La Meca hasta 2038.

Según fuentes de Transportes, en cuanto el ministro aterrice en Madrid mantendrá un encuentro con los sindicatos sobre este importante acuerdo.

La movilización estaba convocada, además de por los mayoritarios, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones, para exigir un cambio de modelo ferroviario.

La huelga estaba convocada para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público y se extiende, además de a los tres operadores de viajeros, a los servicios de a bordo y al transporte de mercancías.