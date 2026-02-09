Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

La UCO responde al juez Peinado que no hay nada nuevo sobre Begoña Gómez y Air Europa

Efe
09/02/2026 14:36
Begoña Gómez
EFE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha respondido al juez Juan Carlos Peinado que no hay "hechos nuevos" que le permitan investigar la relación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con el rescate de Air Europa.

Esa es la respuesta que han dado los agentes al juez ante su nuevo intento de abrir una vía para investigar a Gómez por ese motivo, algo que la Audiencia Provincial de Madrid le ha impedido hacer en cuatro ocasiones.

En la última ocasión, la Audiencia reprochó al juez su intento de investigar sin aportar "el más mínimo indicio" más allá de "noticias periodísticas" de hechos ajenos a la causa, a lo que Peinado respondió pidiendo a la UCO un informe sobre esos nuevos hallazgos a raíz de otra denuncia que había recibido en su despacho.

La UCO apunta que ese escrito alude a una serie de relaciones personales cuya incidencia en el rescate no es contrastable y añade que el resto de cuestiones aluden a información de carácter administrativo que ya obraba en el procedimiento.

La Fiscalía criticó que el magistrado volviese a pedir a los investigadores información sobre Air Europa, lo que, lamentó, abría "un escenario similar" a otros ocurridos en esta causa, "en la que se han dictado instrucciones a la UCO para investigar cuestiones cerradas por la Audiencia Provincial".

