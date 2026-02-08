Aragón abre sus colegios electorales para elegir al nuevo Parlamento

Un trabajador de Correos entrega los votos en un colegio electoral de Aragón EFE / Javier Belver

La jornada electoral en la que se elegirán a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, ya está en marcha. A las 9.00 horas se ha procedido a la apertura de los colegios electorales y ya han quedado constituidas la práctica totalidad de las mesas electorales, 2.207 de un total de 2.213.

Un total de 1.036.325 aragoneses tienen una cita con las urnas este domingo 8 de febrero para elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón en la que será la primera ocasión en la que la Comunidad celebra unas elecciones autonómicas desgajadas del calendario común del conjunto de España.

Pueden votar los mayores de edad que cuenten con la condición política de aragonés, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía; los aragoneses que mantienen su vecindad civil aquí y residen en el resto de España y los residentes en el extranjero incluidos en el censo conocido como CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes).

El total de electores está compuesto por los 991.892 residentes en Aragón, la gran mayoría concentrados en la provincia de Zaragoza -755.080 votantes-, además de los 175.185 de Huesca y los 106.060 de Teruel. De ellos, 59 personas con discapacidad visual harán uso del voto accesible -medio centenar en Zaragoza, ocho en Huesca y una en Teruel-.

A los votantes que viven en la Comunidad se suman los 44.433 electores que residen en el extranjero -más de 29.600 de ellos votarán a los candidatos por la circunscripción de Zaragoza, algo más de 9.100 de la de Huesca y más de 5.600 de la de Teruel-.

Por los 131 países con representación aragonesa que tiene derecho a voto, la diáspora se concentra principalmente en la vecina Francia, con 9.234 aragoneses, otros 6.6065 en Argentina, 3.422 en Estados Unidos y 3.422 en Reino Unido como países con mayor presencia aragonesa.

La modalidad del voto por correo ha sumado 21.467 solicitudes, 16.087 de ellas presenciales en oficinas de Correos y otras 5.380 telemáticas a través de la web de Correos con firma electrónica o DNI-e. Esta cifra supone aproximadamente un 37% menos que en las últimas autonómicas y municipales de 2023, -entonces hubo 34.176 solicitudes-. De todos ellos, se han admitido 19.864 votos por correo para ser contabilizados en las mesas electorales de Aragón -12.627 para la provincia de Zaragoza, 4.556 en la de Huesca y 2.681 en la de Teruel-.

Los jóvenes tienen también la palabra en estas elecciones y 32.891 podrán ejercer por primera vez el derecho al voto respecto a los anteriores comicios autonómicos de 2023 -24.561 por la provincia de Zaragoza, 5.269 por la de Huesca y 3.061 por la de Teruel-. Si se compara con las elecciones al parlamento europeo de 2024, son 20.722 nuevos electores este 8 de febrero -15.435 por Zaragoza, 3.376 por Huesca y 1.911 por Teruel-.

En su mano y en las del resto de votantes queda la elección de los 67 diputados que componen la Cámara autonómica -cuya sede es el palacio de la Aljafería- y que se dividen entre los 35 diputados que representan a los electores de la provincia de Zaragoza, los 18 que salen por Huesca y los 14 por Teruel, con una mayoría absoluta fijada en la cota de los 34 parlamentarios.

Para ello, quienes ejerzan este domingo su derecho al voto acudirán a alguno de los 999 colegios electorales y 2.213 mesas por los 731 municipios de Aragón, 780 distritos y 1.463 secciones de toda la Comunidad.

Por provincias, en la de Huesca habrá 256 colegios y 403 mesas. En Zaragoza, se disponen 468 colegios, con 1.482 mesas. Por su parte, en la de Teruel, habrá 275 colegios, con 328 mesas.

En Zaragoza capital, en concreto, se constituirán 918 mesas en 124 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se ha designado un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

Un total de 14.688 personas han sido designadas para esta cita electoral entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 511.855 residentes en el municipio.

El hall del Ayuntamiento de Zaragoza será el colegio electoral más grande de Aragón. Allí hay instaladas 14 mesas electorales y, al igual que en el resto de colegios electorales, en cada mesa habrá una única urna, porque solamente son elecciones autonómicas, a diferencia de comicios anteriores en los que también eran municipales.

A la hora de decantarse por una opción política, los aragoneses pueden escoger entre alguna de las 40 candidaturas presentadas -tres más que en las pasadas elecciones de 2023- que suman 910 representantes, con representación paritaria entre hombres y mujeres -843 candidatos hubo en 2023, entonces 426 fueron hombres y 417 mujeres-.

En los colegios electorales y locales de votación, los electores encontrarán las papeletas de las ocho formaciones con representación en las Cortes en la pasada legislatura -PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos Alianza Verde, IU-Movimiento Sumar y PAR- así como las de Coalición Aragonesa, Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos, Se Acabó la Fiesta, y Partido Animalista con el Medio Ambiente, que se presentan en las tres provincias; Por un mundo más justo, que se presenta por Zaragoza y Huesca, Partido Comunista de los Trabajadores de España, que concurre únicamente por la ciscunscripción de Zaragoza; y Entre todos Bajo / Baix Cinca que se presenta solo por la provincia de Huesca.

El Gobierno de Aragón pone a disposición de la ciudadanía la página web 'elecciones.aragon.es', que establece un canal de información sobre la globalidad del proceso electoral y durante la propia jornada electoral y el día 9 de febrero redirigirá directamente a los resultados electorales, mientras que el resto de días dirigirá al portal de elecciones, al que también se podrá acceder a través de 'aragon.es/portal-de-elecciones'. Además, se ofrece la dirección de correo electrónico 'eleccionesautonomicas@aragon.es para recabar mayor información y plantear cualquier problema o duda que tenga el electorado.

Por primera vez en unas elecciones autonómicas, habrá un sistema de Inteligencia Artificial para supervisar, cotejar información y alertar de posibles errores humanos en la transmisión de los datos. Para ello, se han habilitado 1.274 tablets con Inteligencia Artificial incorporada.

Para la adecuación del Palacio de Congresos de Zaragoza, se han tendido 3.000 metros de cableado eléctrico adicional y 2.000 metros de fibra óptica, en un despliegue técnico en el que han trabajado 60 personas. Para garantizar tanto la seguridad como la ciberseguridad, se han dispuesto planes específicos.

Para el seguimiento informativo de la jornada electoral, se han acreditado 180 personas, de más de 70 medios. El portal del Gobierno de Aragón sobre las elecciones ha recibido en torno a 100.000 visitas en las últimas semanas.