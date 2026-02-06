PP y PSOE no han pactado regularizar a 500.000 inmigrantes de golpe, como dice Alejandro Nolasco

El pasado 2 de febrero de 2026, la televisión pública aragonesa celebró un debate electoral con los ocho candidatos a la presidencia de Aragón: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goikcoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

Durante su intervención, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, aseguró que «el PP y el PSOE han pactado a favor de regularizar a 500.000 inmigrantes de golpe» [minuto 1:44:18]. Sin embargo, esta afirmación es falsa: ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han pactado una regularización conjunta de 500.000 personas migrantes.

La propuesta de regularización no surge de un pacto entre PP y PSOE, sino de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en 2023, respaldada por más de 600.000 firmas. La ILP busca una regularización extraordinaria para personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular desde antes de 2021.

El Congreso admitió a trámite la iniciativa en abril de 2024, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox, que presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo posteriormente rechazada en votación.

Otros partidos también presentaron enmiendas. En concreto, el Partido Popular registró tres enmiendas a la Proposición de Ley (consultables aquí), entre ellas una que proponía sustituir una regularización masiva por procesos individualizados según criterios de arraigo o integración.

En la actualidad, la Proposición de Ley derivada de la ILP (expediente 120/000026 de la XV Legislatura) sigue en tramitación parlamentaria y no ha sido aprobada.

En ese contexto, el 26 de enero de 2026, el Gobierno (PSOE–Sumar) y Podemos anunciaron un acuerdo para impulsar un Real Decreto que permitiría regularizar a unas 500.000 personas. Este decreto está en fase de audiencia pública hasta el 6 de febrero de 2026 (consultable en la web oficial). Este procedimiento no pasa por el Congreso y no implica al Partido Popular, sino que forma parte de la acción del Ejecutivo.

Es falso que el PP y el PSOE hayan pactado regularizar “de golpe” a 500.000 inmigrantes, como asegura Alejandro Nolasco (VOX Aragón). La cifra de 500.000 proviene de una ILP ciudadana, no de ningún pacto entre los dos principales partidos.