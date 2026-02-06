Francisco de Borbón niega vínculos con el blanqueo de la red de narcos del exjefe de la UDEF

Francisco de Borbón EP

Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano del rey Felipe VI, ha negado "cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo", en relación a su detención esta semana por un presunto delito de blanqueo de la red de narcotráfico con la que habría colaborado un exjefe policial.

El aristócrata compareció el miércoles en la Audiencia Nacional tras ser detenido, y el juez Francisco de Jorge le dejó en libertad provisional con una fianza de 50.000 euros como investigado por un delito de blanqueo procedente del tráfico de drogas.

Un informe policial de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía vincula a Francisco de Borbón con una supuesta operativa internacional de blanqueo del presunto líder de la trama, Ignacio Torán -que comparece este viernes ante el juez-, en Panamá y en el país africano de Santo Tomé y Príncipe.

En un comunicado remitido a los medios, Francisco de Borbón "niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario".

Subraya que la investigación "es de carácter estrictamente preliminar" y no comporta "la existencia de cargos" o "determinaciones definitivas", y hace hincapié en su "plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes".

En su comunicado alude a "informaciones inexactas" o "falsas" y aclara algunos aspectos sobre entidades bancarias a las que el informe policial le ha vinculado.

Tres de ellas, Be Bank, ET Bank y VXL Bank, son, según la Policía, "bancos no registrados" que gestionaría Borbón y Bijan B., y donde "mostrarían a los clientes" de la trama "los fondos que les estarían custodiando", de acuerdo a un informe al que ha tenido acceso EFE.

Al respecto, Francisco de Borbón sostiene que dichas entidades "nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, por lo que resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna".

Niega "vinculación ni participación alguna" en Be Bank, que es una página web "sin registro como empresa" y que "carece de cualquier carácter de banco"; en ET Bank, que "fue un proyecto de banco digital, pero no consiguió una licencia y, por tanto, jamás se abrió"; o en VXL Bank, otro "proyecto de banco digital que nunca consiguió una licencia bancaria en Santo Tomé y Príncipe".

También explica que ET Finntech, una sociedad irlandesa a la que la Policía vincula con ET Bank, "fue una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda".

El comunicado precisa que operar "en sectores regulados como la banca o los servicios de criptomonedas requiere una licencia específica" y que "sin dicha autorización, ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado".

ET Finntech "no contaba con esa licencia, ni tenía intención de obtenerla, porque no estaba concebida para ese fin".