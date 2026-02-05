Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

La Justicia de la UE anula la decisión del Europarlamento de retirar la inmunidad a Puigdemont

Efe
05/02/2026 11:00
Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas
Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas
Archivo El Ideal Gallego
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la "exigencia de imparcialidad".

Ninguno de los tres políticos ocupaba ya escaño en la Eurocámara desde las elecciones europeas de junio de 2024.

El TJUE ha señalado que el Parlamento Europeo, en su propio reglamento, ha establecido que "para garantizar la imparcialidad del ponente que instruye el suplicatorio de suspensión de inmunidad (...), no puede pertenecer al mismo grupo político que el diputado cuya inmunidad se examina".

