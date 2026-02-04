Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Elisa Mouliaá anuncia que retira su acusación contra Errejón por presunto abuso sexual

Ep
04/02/2026 16:14
Errejón a su salida del juzgado
Archivo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La actriz Elisa Mouliaá ha comunicado que retira la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual.

A través de las redes sociales, la actriz ha argumentado que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma esa decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

"Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", ha asegurado.

Y ha reivindicado que ella salió "a solas" a "dar la cara, con nombre y apellidos, para confirmar que todo era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres". "No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola", ha sostenido.

Mouliaá pedía que Errejón fuera condenado a 3 años de cárcel y a pagarle 30.000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021.

La Fiscalía de Madrid pidió al juez instructor, Adolfo Carretero --que procesó a Errejón--, que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Aquarium Finisterrae abre sus puertas a la Antártida con la presentación de la exposición 'Una historia de pingüinos'
Redacción
Un operario trabaja en la construcción de un inmueble

Oleiros agiliza los trámites urbanísticos para construir inmuebles
Fran Moar
Miguel Lorenzo, Juan Bravo y María M. Allegue en el acto de esta mañana

Miguel Lorenzo se compromete a derogar la declaración de zona tensionada en A Coruña
Redacción
Os Maleantes, en la plaza de María Pita de A Coruña

Las comparsas regresan a Sada para “no dejar títere con cabeza”
Lucía Tenreiro