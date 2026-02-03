Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Sánchez defiende su política migratoria: "España construye puentes, no muros"

Agencias
03/02/2026 13:01
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái la buena situación de la economía española y ha defendido su política en materia de migración subrayando que "España construye puentes, no muros".

Sánchez, en su intervención ante el plenario de esta cumbre que organiza Emiratos Árabes Unidos, ha resaltado las oportunidades de inversión que ofrece España, que ha recordado que creció en 2025 un 2,8 %, casi el doble de la media de la zona euro.

También ha destacado que el PIB haya rebasado los dos billones de dólares y que se hayan creado 600.000 empleos en el último año, a la vez que se han reducido emisiones contaminantes.

Sánchez ha dicho que todo eso fue posible "manteniendo la apertura", ya que mientras otros países "miran hacia adentro", España lo hace hacia afuera, encontrando nuevos socios en diversas regiones.

Y ha añadido que España tiene "las puertas abiertas" a quienes llegan del extranjero.

Unas palabras de Sánchez después de que su Gobierno haya aprobado iniciar los trámites para la regularización de medio millón de inmigrantes.

"España construye puentes, no muros. Mira hacia el futuro, no hacia el pasado, y apoya la cooperación y no la fragmentación", ha manifestado el presidente del Gobierno.

En el ámbito económico, Sánchez se ha referido asimismo a la creación en España de un nuevo fondo soberano que ya anunció el pasado mes de enero que tiene intención de movilizar hasta 120.000 millones de euros en inversión pública y privada en campos como la inteligencia artificial, la energía limpia o la computación cuántica

