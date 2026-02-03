Feijóo asegura que el nuevo decreto demuestra que el Gobierno utilizaba a los pensionistas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la decisión del Gobierno de trocear el decreto ómnibus y aprobar por separado la revalorización de las pensiones demuestra que el Ejecutivo "estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos".

Así se ha pronunciado Feijóo en un acto de la campaña electoral de Aragón al conocer, a través de los medios, que el Gobierno ha aprobado dos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y otro con el denominado escudo social, en el que se incluye la moratoria de los desahucios.

Feijóo ha dicho que aún no conoce el contenido de ambos decretos, pero ha recordado que su partido "estuvo, está y estará" a favor de la revalorización automática de las pensiones con arreglo al IPC, pero que nunca aceptará chantajes ni que se utilice a los pensionistas "como rehenes".

El Gobierno aprueba un decreto con las pensiones y otro con el escudo social Más información

Lo "lógico", ha añadido, era aprobar una "revalorización inmediata y automática", pero el Gobierno pretendió incluir "21 asuntos más"

Ni el PP ni los pensionistas, por ello, "van a volver a fiarse de Pedro Sánchez".

También se ha referido Feijóo al decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas.

"¿Es un país democrático uno donde un derecho constitucional como es el derecho a la propiedad queda anulado por el Gobierno de Sánchez y sus socios?", se ha preguntado.

Si una familia tiene dificultades para pagar, ha sugerido, lo que hay que hacer es proporcionarle una vivienda social y no decir los propietarios que no van a cobrar la renta, ha abundado.