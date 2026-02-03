El Gobierno aprueba un decreto con las pensiones y otro con el escudo social

Imagen de archivo de una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Consejo de Ministros ha decidido trocear el decreto ómnibus y ha aprobado este martes dos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y medidas de Seguridad Social y otro con el denominado escudo social, en el que se incluye la moratoria de los desahucios, han informado fuentes del Gobierno.

En un comunicado, Sumar ha advertido de que el PP "ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia".

Tras rechazar el PP, Vox y Junts el llamado decreto ómnibus, la decisión que se ha tomado es aprobar un decreto para subir las pensiones, junto a otras medidas relativas a la Seguridad Social; y otro con las ayudas por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables y cortarles los suministros básicos.

Sumar no quería que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto de medidas escudo social, una de las opciones barajadas.

De haberlo hecho, PP y Junts habría votado en contra de la moratoria, pero el escudo social se votará en su integridad y "la derecha ya no tiene ahora excusas", subraya la formación que lidera en el Gobierno Yolanda Díaz.

Sumar insiste en que no hay derechos de primera o de segunda y que su objetivo es sacar adelante todas las medidas, demostrando que no hay que elegir entre vivienda o pensiones, "que todo es necesario para mejorar la vida de la gente trabajadora de este país".