Feijóo compara a Puente con Mazón y pide de nuevo la dimisión del ministro

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparado la respuesta del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón tras la dana, con el cese "inmediato" de dos consejeras, y la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente ferroviario de Adamuz, quien debería, ha dicho, haber dejado ya su cargo.

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia, Feijóo ha contestado a los diputados que le gustaría que de la misma forma que le preguntan por las responsabilidades políticas de Mazón ante la dana, exigieran también al Ejecutivo el cese del ministro Puente.

Feijóo ha defendido que tras la dana, Mazón cesó a dos consejeras, entre ellas la responsable de las emergencias en la Comunidad Valenciana, y posteriormente dimitió y ha espetado que Puente tendría que haber dimitido "hace tiempo".

En esa línea, el líder del PP ha ironizado con que los socios del Gobierno creen que Puente "lo ha hecho muy bien" en la gestión del accidente.

"Me sorprende mucho que no se pida el cese del ministro de Transportes, por mantener el mismo criterio y proporcionalidad", ha añadido