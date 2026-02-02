El Supremo remite la causa de Ábalos con Cerdán a la Audiencia Nacional

José Luis Ábalos EFE

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha remitido a la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Koldo por los supuestos amaños en adjudicaciones públicas, en la que se investigan, entre otros, a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Puente ha dictado un auto en el que acuerda la pérdida de competencia en este procedimiento tras la renuncia de Ábalos como diputado, lo que implica la pérdida de condición de aforado, él único que la ostentaba en esta causa y que justificaba que la investigación permaneciera en el Tribunal Supremo.

El exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, presentó el pasado miércoles su renuncia al acta de diputado.

Como consecuencia de esta decisión, el magistrado del Supremo remite la pieza separada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruye una parte de la causa principal del caso Koldo, en la que están imputados, entre otros, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero.

Puente explica que el acuerdo de la Sala Segunda del 2 de diciembre de 2014 establece "que en las causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado".

Ello determina, en sentido inverso, que la pérdida de la condición de diputado por el investigado antes de la apertura de juicio oral comportará la sobrevenida incompetencia para la investigación de la causa por el Supremo, que es lo que sucede con la pieza separada de los presuntos amaños en la que hay hasta doce personas investigadas.

Ahora bien, la renuncia de José Luis Ábalos como diputado no afectará al juicio que previsiblemente celebrará el Tribunal Supremo por las mascarillas, si bien fuentes jurídicas consultadas por EFE no descartan que las defensas planteen también la pérdida de competencia de la denominada pieza principal en la audiencia preliminar que celebrará el Supremo el próximo día 12.

Dicha vista está prevista para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro y su exasesor Koldo García, cuyo inicio se baraja para abril.

La renuncia de Ábalos se produjo meses después de que su primer abogado le recomendase como estrategia de defensa dejar el acta en el Congreso para ganar tiempo y trasladar toda la causa a la Audiencia Nacional, donde los tiempos se dilatan y, además, afrontar una doble instancia para revisar una hipotética condena.