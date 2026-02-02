Antonio Hernando admite una reunión con Leire Díez donde se habló de una investigación a Pedro Sánchez

Antonio Hernando (izquierda) en una imagen de archivo

El alto cargo socialista Antonio Hernando ha admitido que estuvo en una reunión de 2024 con el ya exdirigente del PSOE Santos Cerdán, otros cargos del partido y la exmilitante del PSOE Leire Díez, en la que ésta habló de que tenía documentación sobre una presunta investigación de la denominada "policía patriótica" a Pedro Sánchez en 2017.

Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, ha declarado como testigo este lunes durante más de una hora ante el juez que investiga a Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO para malbaratar investigaciones.

El juez Arturo Zamarriego le citó después de que Díez y otro investigado, el empresario Javier Pérez Dolset, ubicase a Hernando en una de las dos reuniones que, según dijeron, mantuvieron con cargos del PSOE, entre ellos el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Según informan a EFE fuentes jurídicas, Hernando ha admitido que estuvo unos 20 minutos en una de esas reuniones, en la sede del partido, en la calle Ferraz de Madrid, si bien llegó tarde y se fue antes de que terminase.

Ha explicado que Pérez Dolset y Leire Díez le hablaron de que disponían de documentación sobre una supuesta investigación de la denominada "policía patriótica", presuntamente puesta en marcha por el Ministerio del Interior en 2017, cuando gobernaba el PP, contra Pedro Sánchez y su entorno, incluidas sus hijas.

El objetivo de la misma, según ha dicho, sería que Pedro Sánchez no consiguiese llegar a la Moncloa.

Hernando ha manifestado que acudió a la reunión porque se le convocó desde la secretaría de organización, si bien no recuerda quién, y ha ubicado en la misma también al ex secretario de Estado Ion Antolín, y al ex número dos de Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, añaden las fuentes