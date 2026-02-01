El sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar' exige dignidad profesional en el Congreso Cedida

El sindicato de funcionarios de prisiones "Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM) ha marcado hoy un hito en la historia del colectivo penitenciario con la celebración de un acto multitudinario en el Congreso de los Diputados. El evento, calificado por la organización como un "éxito total", ha servido para trasladar a la sede de la soberanía nacional las reivindicaciones históricas de un sector que denuncia años de olvido institucional.

A la jornada han acudido 140 funcionarios del sindicato, desplazados desde todas las regiones de España, quienes han estado acompañados por más de una veintena de diputados del Grupo Parlamentario Popular. Este respaldo institucional visibiliza la urgencia de abordar la crisis que atraviesa el sistema penitenciario español.

Un inicio marcado por el recuerdo

El acto se ha inaugurado con una solemne y emotiva nota de duelo. Los asistentes han guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente de tráfico de Adamuz, entre las que se encontraban dos compañeros funcionarios de prisiones y seis jóvenes opositores al cuerpo. Este gesto ha subrayado la dureza y el sacrificio que, a menudo, envuelve a la profesión penitenciaria, incluso fuera de los muros de la prisión.

Reivindicaciones claras y contundentes

Durante el transcurso del evento, seis funcionarios tomaron la palabra para exponer la realidad del día a día en los centros penitenciarios. Entre ellos destacó la intervención de Manuel Galisteo, presidente del sindicato, quien junto a sus compañeros desgranó de forma clara y contundente los pilares fundamentales de su lucha.

Galisteo y los ponentes exigieron el reconocimiento inmediato de los trabajadores penitenciarios como profesión de riesgo y su consideración como agentes de la autoridad, medidas esenciales para garantizar su seguridad física y jurídica ante el aumento de las agresiones. Asimismo, se reclamó la equiparación salarial con los compañeros del País Vasco y Cataluña, regiones con las competencias transferidas.

Sin embargo, el eje central de la demanda fue la creación de un Estatuto Propio. "Necesitamos un marco jurídico específico que recoja todas estas reivindicaciones y nos dote de la estructura y la dignidad que merecemos", señaló Galisteo, enfatizando que esta es la "madre de todas las batallas" para el sindicato.

Compromiso político al más alto nivel

La jornada contó con intervenciones destacadas por parte del Partido Popular. Ana Vázquez, responsable de la política de Interior del partido, mostró su total sintonía con las demandas del colectivo.

El broche final lo puso Miguel Tellado, quien en representación de la dirección del Partido Popular, lanzó un mensaje de esperanza y compromiso firme. Tellado aseguró ante los 140 delegados que, si su formación llega a gobernar, "atenderán las peticiones de 'Tu Abandono Me Puede Matar' en forma de reformas y leyes concretas". Su promesa se centró en devolver la dignidad a un colectivo que, según sus palabras, ha sido "olvidado y maltratado por la administración" durante demasiado tiempo. La declaración se cerro con un apretón de manos este Miguel Tellado y Manuel Galisteo, en una foto histórica para los funcionarios de prisiones.

Con este acto histórico, "Tu Abandono Me Puede Matar" demuestra su capacidad de movilización e influencia, colocando la problemática penitenciaria en el centro de la agenda política nacional.