El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

García Ortiz paga con aportaciones voluntarias la multa e indemnización a González Amador

Efe
30/01/2026 11:49
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este jueves, a su salida del Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz a su salida del Tribunal Supremo
Sergio Pérez (Efe)
El exfiscal general del Estado Alvaro García Ortiz ha pagado con fondos de aportaciones voluntarias los 7.200 euros de multa por su condena por un delito de revelación de datos reservados así como la indemnización a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el Supremo da por recibidos sendos pagos y ordena transferir los 7.200 al Tesoro Público mientras que, en el caso de González Amador, solicita su numero de cuenta para transferirle los 10.000 euros que fijó la sentencia del alto tribunal en concepto de responsabilidad civil.

La Abogacía del Estado ha explicado que sendos pagos se han efectuado con "fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el exfiscal general fue presidente portavoz y quien "asume íntegramente dicho pago como propio".

El pago de sendas cantidades se produce después de que este jueves, García Ortiz recibiera el respaldo de una buena parte de la judicatura "indignada" con la sentencia del alto tribunal.

García Ortiz fue recibido ayer con una ovación a su llegada al Ateneo para la presentación del manifiesto 'Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia', firmado por más de 150 juristas, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos.

En paralelo, el ministerio de Justicia tramita ya una petición de indulto para el exfiscal general después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, por lo que ya ha dado el primer paso que consiste en pedir el preceptivo informe al Supremo.

Mientras que González Amador ha solicitado, por su parte, la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos. El exfiscal general se ha incorporado como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo.

La representación legal de González Amador pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.

