Puente no ve posible "aún" facilitar una fecha de restitución de servicio Madrid-Andalucía

Vista de las vías despejadas en la zona del accidente de Adamuz Salas (Efe)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que "aún no es posible" facilitar una fecha para la restitución del servicio ferroviario Madrid-Andalucía "en plenas condiciones de seguridad" dada la "magnitud del accidente" y pese a estar movilizando "todos los medios disponibles"

En su comparecencia en el pleno del Senado, Puente se ha referido al tramo en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas.

Después de que ayer diera el juez permiso para "actuar en la vía" siniestrada, el Ministerio ha dado un plazo de diez días para las obras de reposición de la infraestructura, aunque "con todas las cauteles posibles", ha dicho.

En lo que respecta a las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Puerto Llano (Ciudad Real) "se prestan con normalidad", pero para el resto se ha establecido un "plan alternativo de transportes".

Este plan contempla por ejemplo que entre Sevilla y Málaga se combine el tren con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba; mientras que entre Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería se ha puesto servicio por vía convencional. También se han establecido conexiones en autobús desde Málaga y Antequera.

Ha agradecido a Iberia que haya incrementado los servicios aéreos topando los precios de billetes normales y 'executive' para que la gente no tenga dificultades para viajar.

Según los datos que ha aportado, Renfe ha transportado a más de 13.000 personas entre Madrid y Andalucía y solo el domingo 25 de enero se movieron a 3.175 viajeros, lo que supone el 70 % de la ocupación sobre la oferta programada para ese día.

Además, se ha habilitado la posibilidad de que los viajeros pudieran solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el plan alternativo de transporte, con la devolución de la diferencia entre ambos servicios.