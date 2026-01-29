Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Aldama vincula un sobre que le dio Delcy Rodríguez de PDVSA con la financiación del PSOE

Efe
29/01/2026 13:31
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama ha declarado este jueves que la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez le entregó en 2020 un sobre relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, que lidera hace unos años Pedro Sánchez.

De Aldama ha hecho esta afirmación ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga en el caso por el fraude millonario en el IVA de hidrocarburos de la empresa Villafuel por la que estuvo un mes en prisión antes de decidirse a colaborar con la Justicia en el caso Koldo, han informado fuentes jurídicas.

La mención a este sobre que custodiaba su socio Luis Alberto Escolano y al que ha aludido en numerosas ocasiones De Aldama la ha hecho el fiscal anticorrupción Luis Pastor, que le ha preguntado directamente si se lo había entregado Delcy Rodríguez, a lo que el comisionista del caso Koldo ha respondido afirmativamente.

En ese momento De Aldama le ha recordado que este asunto ya lo estaban hablando en Fiscalía, no sin antes vincularlo a una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista a través de PDVSA.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso de hidrocarburos se hacía referencia a "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Lo custodiaba Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020.

También consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

José Luis Ábalos

Ábalos opta por acogerse a la jubilación ante las dudas de poder cobrar indemnización del Congreso al dejar el escaño
EFE
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

A Coruña vuelve a estar en alerta roja tras tres días de 'tranquilidad'
Noela Rey Méndez
Nuevos Gadis de A Grela, en A Coruña

Así es el Gadis más grande de A Coruña, que ha abierto sus puertas en A Grela
Iván Aguiar
Instalaciones de Gestán Conteco

Gestán alcanza los 38,8 millones de euros de facturación y avanza en su nueva estrategia
Iván Aguiar