El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

Podemos está dispuesto a negociar el traspaso migratorio a Cataluña pero avisa de que no aceptará ningún elemento "racista"

Agencias
28/01/2026 16:37
Irene Montero, 'número dos' de Podemos 
Podemos ha reafirmado su disposición a negociar un traspaso de competencias migratorias a Cataluña y reconoce que la regularización de migrantes facilita las conversaciones para retormar este proyecto legislativo, siempre que no contenga ningún sesgo racista.

También ha sacado pecho de que el acuerdo con el PSOE para desplegar dicha medida revela la necesidad de "poner en pie" a una izquierda autónoma a los socialistas, en claro reproche a Sumar.

Así lo han trasladado el coportavoz del partido morado, Pablo Fernández, y la 'número dos' de Podemos, Irene Montero, en sendas entrevistas en 'Radiocable' y 'Rac1', respectivamente.

La exministra de Igualdad ha señalado que para Podemos el traspaso de competenecias de migración nunca ha sido un problema sino todo lo contrario, dado que defienden la "plurinacionalidad" como clave de la arquitectura del Estado.

"Nunca nos hemos negado a sentarnos a negociar y hacer un traspaso de competencias que no tenga racismo. Si es libre de racismo, siempre se va a poder contar con nosotras. Y precisamente esta regularización extraordinaria efectivamente pone un paso muy importante en el reconocimiento de derechos de todas las personas", ha argumentado Montero para agregar que precisamente porque pusieron "pie en pared" al transferencia que redactaron PSOE y Junts ha sido posible la regularización.

El Gobierno aprueba la regularización de más de medio millón migrantes

Más información

Por su parte, Pablo Fernández ha insistido en que su partido defiende el autogobierno y que votó en contra de la proposición de ley de ambas formaciones sobre traspaso de competencias al apreciar elementos racista en la exposición de motivos.

En este sentido y una vez que se ha acordado que el Gobierno aprobará por decreto la regularización de migrantes sin papeles, están dispuestos a sentarse a negociar sobre esta delegación siempre que se "eliminen sesgos racistas" que incluía el texto de PSOE y Junts.

Acusa a PP y Vox de "xenófobos"

Fernández ha criticado la reacción de PP y Vox ante esta medida, al acusarles de tener "profunda xenofobia y clasismo" porque, a su juicio, solo les gustan los extranjeros que tienen "mucho dinero".

También les ha achacado ser "auténticos miserables" y tener una "catadura moral infame" cuando han tumbado en el Congreso de la revalorización de las pensiones y del escudo social que estaba incluso en el decreto 'omnibus'.

El dirigente 'morado' ha presumido que Podemos ha presionado para hacer realidad el "anhelo" de miles de personas con este pacto, dado que la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria en el Congreso estaba "metida en un cajón".

Fernández ha defendido que este logro evidencia que la tarea política es "poner en pie" a la izquierda "autónoma" al PSOE para arrancar derechos sociales a la "socialdemocracia", reprochando que hasta la fecha el Gobierno de PSOE y Sumar estaba sumido en la inacción en materia social.

