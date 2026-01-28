José Luis Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su escaño de diputado en el Congreso el 22 de octubre Archivo El Ideal Gallego

El exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos, encarcelado por su presunta implicación en el caso Koldo, ha presentado este miércoles ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia, ha informado en redes sociales.

En un mensaje en X, afirma que, tras rechazar el Tribunal Supremo su recurso de apelación y mantenerle en prisión, ha decidido dejar el escaño en la Cámara Baja, donde ha sido diputado durante siete legislaturas.

Según explica, aunque el Congreso lo privó de sus derechos y deberes como diputado, siempre ha defendido que tenía que prevalecer el derecho de representación y la inmunidad parlamentaria; pero en su actual situación procesal considera que no puede continuar en el escaño, por lo que se centrará en ejercitar su "derecho de defensa y el amparo" de su inocencia.