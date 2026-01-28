Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

José Luis Ábalos renuncia a su escaño en el Congreso

Efe
28/01/2026 13:25
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su escaño de diputado en el Congreso el 22 de octubre
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su escaño de diputado en el Congreso el 22 de octubre
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos, encarcelado por su presunta implicación en el caso Koldo, ha presentado este miércoles ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado por Valencia, ha informado en redes sociales.

En un mensaje en X, afirma que, tras rechazar el Tribunal Supremo su recurso de apelación y mantenerle en prisión, ha decidido dejar el escaño en la Cámara Baja, donde ha sido diputado durante siete legislaturas.

Según explica, aunque el Congreso lo privó de sus derechos y deberes como diputado, siempre ha defendido que tenía que prevalecer el derecho de representación y la inmunidad parlamentaria; pero en su actual situación procesal considera que no puede continuar en el escaño, por lo que se centrará en ejercitar su "derecho de defensa y el amparo" de su inocencia.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Detenidas dos personas en Eirís por robar un catalizador de un coche
Redacción
Público durante uno de los conciertos del año pasado en el Coliseum

Eladio Carrión y Amaia inauguran esta semana la temporada de conciertos en el Coliseum de A Coruña
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Los números de Abanca en Portugal: 20.296 millones de euros de volumen de negocio y 700 empleados
Iván Aguiar
El ideal gallego

María Azucena Recio González ocupará el cargo al que aspiraba Villares en el TSXG
Esther Durán