Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente de Adamuz

Efe
27/01/2026 15:07
Óscar Puente
Óscar Puente
EFE
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si el tribunal debe de investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas. El juez, en concreto, ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 también ha pedido a la Fiscalía que informe, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estima. Todo ello, después de haber recibido la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia. Cabe destacar que Puente goza de aforamiento, por lo que solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias ven difícil que las diligencias lleguen a transformarse en una causa en la Audiencia Nacional por, precisamente, esa cuestión de competencia.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La conselleira de Política Social, Fabiola Martínez; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; y el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, este martes en la visita a las obras

Adaceco suma otros 300.000 euros de la Xunta para su nuevo centro de referencia en daño cerebral en Eirís
Lucía Crujeiras
El ideal gallego

Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un hombre que se atragantaba en Nigrán
EFE
Imágenes históricas de la capilla de San Roque de Sada y su entorno

Sada llevará al pleno los más de 300.000 euros de presupuesto para arreglar la capilla de San Roque
Redacción
El ideal gallego

El Gobierno aprueba la regularización de más de medio millón migrantes
EFE