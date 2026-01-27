La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente de Adamuz

Óscar Puente EFE

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si el tribunal debe de investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su presunta responsabilidad en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida 45 personas.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas. El juez, en concreto, ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 también ha pedido a la Fiscalía que informe, además, sobre las diligencias a practicar si así lo estima. Todo ello, después de haber recibido la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia. Cabe destacar que Puente goza de aforamiento, por lo que solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo.

Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias ven difícil que las diligencias lleguen a transformarse en una causa en la Audiencia Nacional por, precisamente, esa cuestión de competencia.