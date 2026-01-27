Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Felipe González, sobre la gestión ferroviaria: "Los que saben de esto han dimitido para que los que no saben sigan"

Agencias
27/01/2026 20:04
El expresidente del Gobierno Felipe González
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El expresidente del Gobierno Felipe González ha cuestionado la gestión "en general" de los últimos años al considerar que le parece "manifiestamente mejorable" para asegurar que, en la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida, han dimitido los que "saben de esto" para que "los que no saben sigan".

En declaraciones realizadas después de participar en el XVI Congreso EM+FI de la Fundación Caja Rural de Segovia y a preguntas de los medios sobre la gestión ferroviaria, el exdirigente socialista ha contestado poniendo como ejemplo lo sucedido con el servicio de Rodalies.

"¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los que han dimitido son la gente que sabe cómo funciona esto. Y siempre está en el segundo nivel. Y esto tiene una explicación que si los que saben no lo han evitado mejor que se vayan para que los que no saben sigan", ha zanjado.

También se ha referido a la regularización de inmigrantes ilegales que ha considerado "necesario" siempre que se haga "bien", ha apostillado.

"Si se hace bien es necesario. Ahora, debe haber un proceso parlamentario que fijará bien los criterios", ha dicho González que también ha pedido un acuerdo con "todos" pare llevar a cabo una regularización que hay que hacer con "rigor" para no crear un problema "a los demás europeos o con Europa". "Hay que hacerlo bien", ha finalizado.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

La última reunión de la mesa de negociación, antes de la creación de la mesa técnica del ocio nocturno

Así quiere reducir el Ayuntamiento de A Coruña el ruido en pubs y discotecas
Guillermo Parga
Carlos Vales es director en funciones del Ceida

La anómala situación del Ceida llega al pleno de Oleiros
Fran Moar
Sebastien Lecornu, primer ministro de Francia

Lecornu supera dos nuevas mociones de censura en Francia y la aprobación de un nuevo presupuesto está más cerca
Agencias
El ideal gallego

Oleiros destinará 2,3 millones a asfaltados y mejoras en la red de aguas
Redacción