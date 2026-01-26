Transportes cesa al director de Rodalies en Cataluña y a un alto responsable de Adif

El Ministerio de Transportes ha cesado este lunes al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y al director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez Bailo, por el caos en la red ferroviaria en Cataluña.

Fuentes del ministerio de Transportes confirmaron a EFE el cese de ambos directivos.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, había pedido este lunes ambos ceses en una entrevista en el Canal 24 Horas TVE, poco después de que la Generalitat catalana haya exigido a Renfe y Adif la adopción de "decisiones inmediatas" y la asunción de "las responsabilidades que correspondan" tras otro día de caos en Rodalies.

"Somos sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir", porque se requiere de un "punto de inflexión" para poder mirar "con tranquilidad al futuro", ha afirmado Santano.

"Les adelanto que he pedido a los presidentes de Adif y Renfe el cese de dos responsables: el director operativo de Rodalies, en el caso de Renfe, y el director general de Explotación y Mantenimiento, en el caso de Adif", ha añadido.

Primeros ceses

El hasta ahora director operativo de Rodalies era Josep Enric García Alemany, quien asumió el cargo en marzo del pasado año en sustitución de Antonio Carmona, actual portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de Renfe en Cataluña.

García Alemany es ingeniero de caminos, canales y puertos y anteriormente había sido director general de la EMT de Valencia, con una plantilla de unas 1.800 personas trabajadoras y una flota de 500 autobuses.

Fuentes de Adif confirmaron a EFE el cese de Raúl Míguez, quien es también ingeniero de caminos, canales y puerto.

Míguez trabajaba desde 2004 en el gestor de infraestructuras Adif, donde ha asumido diversos cargos de responsabilidad, como adjunto en la Dirección de Gabinete de Presidencia o subdirector de la oficina de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde 2025 era el director general de Operaciones y Explotación de Adif.

Una semana negra en movilidad

El anuncio llega después de una semana aciaga para la movilidad ferroviaria en Cataluña, con un accidente mortal el pasado martes en Gelida (Barcelona), varios días con el servicio suspendido e innumerables incidencias en toda la red, especialmente hoy, cuando estaba previsto que se fuera recuperando la normalidad.

Ante esta situación, el Govern ha elevado el tono contra Renfe y Adif y les ha emplazado a que "asuman responsabilidades" de manera "inmediata".

"Estamos indignados, no puede ser, es intolerable que uno se suba a un tren para ir al trabajo y que este se pare en la primera estación; no se lo merecen los catalanes", ha afirmado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

La petición de la Generalitat ha tenido respuesta por parte del secretario de Transportes, quien ha señalado: "En este momento es innegable que sin asumir responsabilidades no vamos a poder seguir avanzando y mirar con tranquilidad al futuro. Necesitamos un punto de inflexión".

Por eso, y tras subrayar que ha estado en permanente contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, Santano ha adelantado que ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif el cese de esos dos responsables, los primeros que se cobra el caos de Rodalies.