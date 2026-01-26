Santos Cerdán apremia al juez para que la UCO entregue el informe sobre su patrimonio

Santos Cerdán EFE

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán ha mandado un escrito al juez que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que pide que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue con premura el informe sobre su patrimonio.

En un escrito de seis páginas enviado este lunes, la defensa de Cerdán destaca que el juez autorizó la investigación patrimonial del exdiputado del PSOE el 20 de junio del pasado año y, sin embargo, el informe policial todavía no ha sido aportado, lo que provoca, sostienen una "grave afectación" de la presunción de inocencia del exdirigente.

Los letrados de Cerdán aluden a afirmaciones contenidas en autos judiciales respecto a su representado, como que podría haber recibido al menos 4.500.000 euros o que sería dueño del 45 % de Servinabar y que esta empresa funcionaría "como pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública", dos extremos que niegan.

La defensa de Cerdán arguye que las afirmaciones hechas por el juez y los investigadores en los atestados policiales, "hechos afirmados por autoridades públicas que (...) gozan de amplia credibilidad", provoca que estos se consoliden en la opinión pública "como verdad oficial a pesar de no gozar de material apto destinado a probar la culpabilidad" de Cerdán.

Así, se asienta en la "opinión pública la 'verdad oficial' de su supuesta corrupción, sin posibilidad de defensa alguna" y por ello, sus letrados consideran "ineludible" que a "la mayor brevedad posible" se requiera a los guardias civiles para que aporten el informe patrimonial.

Su defensa advierte además de que referirse a Santos Cerdán como culpable sin completar los actos procesales encaminados a demostrar su culpabilidad vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia.

Y con estos argumentos reclama al juez que proteja la presunción de inocencia de Cerdán y en consecuencia se dé "el impulso procesal debido al informe patrimonial".

El exsecretario de Organización del PSOE está en libertad desde el pasado 19 de noviembre, después de pasar casi cinco meses en la prisión de Soto del Real, donde ingresó por los indicios de que podría haber cometido presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho y ante el riesgo que existía entonces, según el juez, de que destruyese pruebas.

El magistrado le puso en libertad al considerar que aquel riesgo quedaba "seriamente mitigado" tras los registros practicados a raíz del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán.